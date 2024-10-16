晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 專欄

北社評論》解構所謂「中華民國美學」

2024/10/16 05:30

◎ 鄭睦群

在討論「中華民國美學」之前，要先釐清幾個問題。第一，「中華民國」是什麼？第二，「中華民國」從何時開始要為美學負責？第三，構成「中華民國美學」的因素是什麼？第四，有沒有「優質的中華民國美學」？

可以確定的是，中華民國作為一套委任立憲的國家機制，這套中性機制並不須為美感負任何責任，因憲法對美醜並無規定。第二，這套機制草創於1912年，但中國國民黨最喜歡講的「正統中華民國」，很長一段時間也就一個依附軍閥的南方政治實體，沒有全國性的影響力。即使蔣介石「北伐」成功，其統一也是形式，接著又面對中原大戰與對日戰爭，最終國共戰敗，全面來到台灣。簡言之，所謂「中華民國美學」幾乎不存在中國本土，是來台灣後才逐漸有其淵源，因此「民國美學」與「中華民國美學」是兩件事情。

起初是「實用」大過於「美感」，之後延伸出「隨便」，彷彿只要貼上國旗或國徽，就能了事與展現「愛國心」。圖為侯友宜代表國民黨參選總統時出席「黃埔建軍/建校迎百年」系列活動。（資料照）起初是「實用」大過於「美感」，之後延伸出「隨便」，彷彿只要貼上國旗或國徽，就能了事與展現「愛國心」。圖為侯友宜代表國民黨參選總統時出席「黃埔建軍/建校迎百年」系列活動。（資料照） 

個人認為三個因素構成所謂的「中華民國美學」。首先是戰後動亂與貧窮，因此「實用價值」自然大過「美感需求」，連帶影響公部門的軟硬體概念。其次，戰後台灣可說是立刻進入戰爭動員階段，軍隊文化與價值觀入侵人民生活，以學生校園最明顯。不論是制服、髮型，皆顯示政府對人民身體權的宰制。當年的「外在美不重要，內在美才重要」幾乎從教育端摧毀兩個世代以上的美感。但軍隊對於服裝等外在概念未必輕忽或不重視，西方世界不少流行趨勢是由軍服所引領。因此第三個因素則是要看該軍隊的文化淵源。事實上不論是多所講武堂或是保定軍校，都有著豐富的國家資源挹注，甚至保留不少舊時代的貴族氣息，自然具備對服飾等外在的一定美感要求。而中華民國嫡系的黃埔是在克難中起家，入學的也多是社會基層。接著早期黃埔生畢業後直接投入戰場廝殺，之後便進入前述戰爭動員時期，可以想像「美觀」在如此的軍隊文化中，大概只等於「整潔」。

起初是「實用」大過於「美感」，之後延伸出「隨便」，最終就是「不尊重專業」，彷彿只要貼上國旗或國徽，就能了事與展現「愛國心」。他們在乎的不是美感，而是展現意識形態，因此稱呼「中華民國意識形態美學」或較「中華民國美學」更為貼切。

（作者是台灣北社理事 李登輝基金會執行長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書