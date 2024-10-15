自由廣場》軍刑法逃亡罪 量刑過輕之患

◎ 趙萃文

報載，陸軍李姓中士為了逃避追債而逃亡，直到一一三年五月廿三日才投案，逃兵將近一年，法官審酌被告為避債致生犯罪動機，對軍事職役、國防管理產生危險，考量被告坦承犯行，無前科紀錄，依《陸海空軍刑法》（下稱軍刑法）第卅九條長期逃亡罪，處有期徒刑三個月，如易科罰金，以一千元折算一日。

軍刑法第卅九條規定，意圖長期脫免職役而離去或不就職役者，處五年以下徒刑。但於「六日內」自動歸隊者，減輕其刑。本人於今年八月十六日投書貴報「儘速修正陸海空軍刑法的逃亡罪」，指出德國等先進國的軍刑法逃亡罪，幾乎均規定「超過三日」即構成犯罪，反觀我國現行軍刑法「六天」的寬限期，大增部隊管理困擾，應盡速修正。唯相較本案之量刑，修正軍刑法反屬較小問題。

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《刑法》規定有期徒刑最低為兩個月，本案李某「逃兵近一年」被判刑三月，法官無疑是從最低度，而非從中度刑的二至三年予以量刑。又查詢新聞，今年五月陸軍第三三三旅上兵，逃亡兩天後由妻陪同投案，依法於六日內投案可減輕其刑二分之一，但仍被判刑三個月。以上兩案，中士逃亡近一年，上兵逃亡兩天依法可減刑一半，兩者卻同樣判刑三個月，中士一案法官的量刑，明顯有恣意之虞。

筆者多次投書點出，立法者於普通刑法之外另立軍刑法，彰顯軍刑法與普通刑法保護法益迥然不同，軍刑法是軍隊社會秩序之規範，係軍隊文化現象之展現，故研究軍刑法須以軍事原理為據，始得其精義。軍隊為武裝團體戰鬥組織，組成目的在保國衛民、克敵制勝，若「張軍而不能戰，遇敵而不能攻，則建軍何為？」故軍刑法之立法目的唯軍事法益之保護是賴；與普通刑法作為保護罪犯的大憲章，千差萬別。

據報載，自義務役役期恢復一年後，妨害兵役移送人數呈逐年成長，從一一○到一一二年增加幅度高達百分之一一六，筆者亦曾投書「妨害兵役量刑應維護公平正義」，指出現行《妨害兵役治罪條例》拒服兵役者，法定刑為五年以下徒刑（第三條），實務上法官量刑皆從最低度刑量起，大抵介於三至四月徒刑，皆可易科罰金，變相鼓勵部分役男滯留國外躲避兵役，從而影響軍隊士氣。

軍法是軍隊的產物，量刑須貼近軍隊實需、符合國安需求。建議在短期目標上，可先於軍事法庭恢復專家參審，盡速建置「軍事犯罪量刑系統」，此外司法官對國安意識的感應力亦有加強必要；而最重要仍是全民防衛韌性之構建，否則，在對岸大軍壓境下，恐「沼吳之禍立見，裂晉之事即來」（註），筆者誠「不忍見煤山前事」發生於台灣也！

（作者是大學助理教授、輔大法學博士）

註：本段出自清末康有為上書光緒皇帝第五書，委婉表示若不加速改革會導致亡國之虞。

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