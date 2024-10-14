自由廣場》支持建啤公地公用 攜手北科大再創奇蹟

◎ 張啟城

我們都知道在第二次世界大戰，日本被投下兩顆原子彈，而原子彈的毀滅性足以讓一個國家倒退廿～卅年，但為何日本可以在廿～卅年後仍為世界強國，靠的就是教育。

以色列這個位於國際地緣政治極高風險地區的國家，憑藉著其強大的教育體系和科研能力，成功地在世界舞台上占有一席之地。無論是科技創新、文化交流，還是國防安全，以色列的成功都證明了教育在國家發展中的核心地位。可見，教育是影響國家未來發展最重要的因素。

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我們都知道，台北科技大學（北科大）是少數具有百年歷史的大學，從過去台北工專到現在的台北科大，一直扮演者技職教育的龍頭角色。北科大在改制大學後僅短短的廿六年時間，QS世界大學排名已經前進至四二五名，位居台灣第六。評估其他與北科大排名相當的國立大學，其學生數與北科大同樣介於一萬至一萬四千名之間做比較，北科大的校地僅一般國立大學的三分之一，教育補助款只有一般大學的二分之一。

這意味著，政府未來投資北科大的CP值是最高的。若政府能加大對北科大的投資，提供應有的空間補足一二八位待聘教師，進而合理化有效的降低師生比，這不僅有利於北科大的發展，也是還給學生一個合理應有的學習空間，更是讓台灣有機會增加一所擠進世界大學排名前三百名內的頂尖大學（台大第六十八名、清大第二一○名、成大第二一五名、陽明交大第二一九名、北科大第四二五名）。

不僅如此，北科大在古蹟維護修復、文資保存領域，擁有最專精的系所，及專業教授和眾多優秀學生，讓北科大能有效地進行文物保護與活化工作，絕對是最具有專業，且有效率的經營來活化台北啤酒工場（建國啤酒廠）這片公有土地，北科大將是最值得全民信賴的執行單位，為社會文化的傳承和發展貢獻力量。我們校友會，未來在學校經營建啤古蹟修復、文資活化保存時，也一定扮演最堅強的後盾。

我想受過高等教育的人，更能了解教育對國家未來發展的重要性。根據內政部的統計，目前具有大專學歷人數已經超越一千萬人，我相信這一千萬受過高等教育的民眾跟我一樣，深信台灣需要的是一所能夠在國際具有競爭力的頂尖大學。北科大的成就和潛力，正是台灣教育體系中的一顆璀璨明珠，值得全國人民的支持與重視。

即使目前台灣面臨少子化問題，以北科大在台灣排名為前六大的頂尖大學，是不可能在國際教育競爭舞台上缺席，也不可能缺席，期盼社會各界一起支持教育、支持公地公用、支持北科大來經營活化建啤，讓我們一起攜手北科大為台灣的未來而努力，共同打造一個更具競爭力的國家，讓台灣再創世界奇蹟。

（作者為北科大校友總會長 ）

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