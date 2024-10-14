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自由廣場》罷樑未果 市民選擇市民負責

2024/10/14 05:30

◎ 吳哲文

在民主社會中，選民選出政治人物擔任公職，一方面，政治人物必須為其施政等作為，負起政治或法律等意義的責任，而選民在所選出的政治人物，不適任其所擔任的職位，但卻不能使其在任滿前提早去職，使得其各種措施的作用力繼續維持下去的時候，所引發的各種問題，承擔起因此而生的後果，這是放諸四海皆準的道理。

基隆的情況也是如此。雖然以一般公允的標準來說，基隆這幾年確實存在公共資源遭到嚴重錯置，施政重點優先順序的錯亂，以及因應天災時的決策品質可議等問題。

但從罷免案的結果來看，不同意罷免八萬六○一四票，同意罷免票六萬九九三四票，投票率五○．四四％，既然有出來投票的基隆市民，多數認為謝國樑市長的問題，沒有大到或嚴重到必須提前去職的程度，認為謝市長可以繼續留在市長的崗位，那基隆市民也應該在其後，為謝國樑市長續任後施政，特別是對一般市民日常生活各方面的影響，承擔起利或不利的後果；不管外縣市／ 直轄市的有識者講得再多，也對罷免過或不過的後果，做出合理推測，但既然罷免不過，這就不是外縣市／直轄市的民眾，可以幫基隆市民負責的事情了。

國民黨別產生新民意授權的錯覺

另外，必須要說的是，謝國樑市長所屬的中國國民黨，對於罷免案被否決的結果，不應該產生「就此獲得全台灣民眾最新民意授權，接下來在立法院等政治場域，可以聽任該黨意志放手去做」的錯覺，國民黨應該知道，新一屆立院第一會期，該黨已經因為假國會改革之名、行自我浮濫擴權之實的法案，引發全台民意的強烈不滿，國民黨這次傾巢而出「全黨救一人」，好不容易才保住謝國樑市長，但這只能代表基隆的最新多數民意意向，而不能夠逕自擴大到台灣整體，若國民黨仍然要無視於賴清德總統國慶致詞訴諸朝野和解的苦心，錯判台灣整體民意，只怕謝市長的罷免案遭否決，只是延緩台灣社會對國民黨不滿全面總爆發的時間點，而不能就此止息國民黨人眼中的所謂「惡罷潮」。

（作者從事服務業、兼業作家）

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