自由廣場》賴總統談話的2大戰略意義

◎ 林正二

賴清德總統的國慶致詞有兩大戰略意義，內政上要凝聚國家認同共識、壯大台灣，國人齊心抗中保台；兩岸關係上，要化解兩岸緊張情勢，兩個中華國體共存共榮。

首先，在內政的政治議題上，賴總統不同以往的民進黨政府，除呼應國慶晚會「中華民國祖國論」，緬懷一九一一年先烈先賢推翻專制、創建民主中華的貢獻外，並闡述國府遷台後歷經古寧頭戰役、八二三砲戰的抗中保台，及美麗島事件與一連串民主運動等政治事件，以先人後輩同樣追求「自由民主」的理想，將台灣與中華民國聯結在一起，期能喚醒國民黨昔日推翻專制滿清、「反共保台」與推動國會改選等民主化政策，一起團結抗拒專制中國的統台，以護衛中華民國台灣的主權與自由民主體制。

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賴總統以宏觀的中華民國歷史論述，凝聚中華民國、中華民國在台灣、台灣三種不同想法的國人對國家的向心力，團結台灣、共圓夢想。

在經濟、縮小貧富差距與社福等方面，賴總統要持續推動「五＋二」產業創新、「六大核心戰略產業」、半導體、人工智慧等「五大信賴產業」，布局全球、提振台灣經濟；同時要推動「健康台灣深耕計畫」，強化社會安全網，加強弱勢與長者的照顧，以及加快「打炒房」，實踐居住正義。

賴總統以國人最重視的民生經濟之提振、縮小貧富差距與社福安全與醫療網絡的打造，期許在野黨以全體台灣人民的幸福為念，以「競爭代替鬥爭」，朝野共同為台灣的繁榮一起努力，期能施政順利，持續壯大台灣，是很高明的柔性喊話。

其次，在兩岸關係方面，賴除了強調中華民國台灣跟中華人民共和國互不隸屬、中國無權代表台灣外，更跳脫兩岸對峙情勢，以更寬廣的國際視野，呼籲中國能實踐世界各國期待中國國力提升後，貢獻世界、維護全球和平的願望；同時表示願意和中國共合作，一起維護區域安全，追求和平共榮，為兩岸人民帶來福祉。

賴總統對中國的期許，跳脫以往民進黨政府期望「兩岸對等對話」的格局，以台灣維護世界和平的重要地緣戰略位置，藉由國際社會希望印太區域和平安穩的宏觀視野，期盼兩岸合作，一起維護區域和平安穩，並以台灣舉世讚譽的防治新冠肺炎成就，以及全球所重視的潔淨能源議題，兩岸「互助互利」，以化解兩岸的緊張情勢，中華民國台灣跟中國「共存共榮」，很有戰略高度。

賴總統國慶致詞，以「連結中華、團結國人、壯大台灣、 護衛民主、反對併吞、區域和平、兩岸共榮」為主軸，格局宏大、意義深遠，已獲得華郵、BBC等重要國際媒體的讚許，有助於國際社會對台灣的肯定與支持。

（作者為退休駐美外交人員）

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