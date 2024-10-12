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自由廣場》亞洲交通最亂 台灣惡名遠播

2024/10/12 05:30

◎ 胡顏

荷蘭自動導航系統生產商TomTom近日公布「亞洲交通最亂城市」調查研究，台灣有三座城市上榜前十名，台中市名列第四、高雄市第六、台南市第十，首都台北市也排在第十一名，亞洲前十一個最糟的交通環境，台灣竟包辦了四名，堪稱國恥。

筆者認為要改善台灣交通，首先必須要落實交通安全教育，目前各級學校都大力推展交通安全教育，但長期下來遭遇瓶頸，如何從小培養學童遵守交通安全的概念和習慣，並持續使其長大後仍能成為禮讓行人、遵守交通規則的優良駕駛，是重要課題。

其次要檢討交通規定和號誌，讓它更具合理性，號誌連線率提升，交通才能暢行。有些規定並不合理，明明道路寬敞，但限速過低，且每隔一段就出現不同限速，讓人忽快忽慢。有些道路的號誌不連線，明明路程不遠，卻須走走停停，令人難以忍受，更造成交通堵塞，影響交通通暢，例如花東公路限速多變，又例如台北市士林文林路，從士林橋到劍潭國小，駕駛人常被紅綠燈搞得火冒三丈。

再者要加強科技執法，現在越來越多縣市採取科技執法，違規取締率提高不少，雖然有些駕駛頗有怨言，但對於降低肇事率和改善交通順暢，確實頗具效果，筆者本身也是駕駛，只要進入交通執法區域都很自然的提高警覺，既不敢超速，也避免出現任何違反交通規則的駕駛行為，不獨是我，觀察其他車輛的駕駛也是一樣，個個都謹慎小心，唯恐一不小心就違規受罰，科技執法效果好，應多加應用。

最後是要嚴格執法、強力取締違規。台灣駕駛大多心存僥倖，網路就流傳笑話，交通警察對闖紅燈駕駛說「難道你沒看到紅燈嗎？」，駕駛說「有啊，但我沒看到你在這」。要扭轉僥倖心，就要嚴格執法，強力取締，讓違規者無所遁形，罰到不敢僥倖且會心痛，交通秩序就會出現契機，行人地獄惡名才有可能翻轉。

台灣最近發生多起交通死亡事故，無辜者英年早逝，學校痛失英才，家庭痛失骨肉，鑄成終生遺憾，改善交通惡名，就從你我做起！

（作者是國小退休校長）

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