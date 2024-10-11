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自由廣場》朱立倫用「炎黃子孫」騙台灣人

2024/10/11 05:30

◎ 沈建德

朱立倫十月九日說「台灣人的祖國就是中華民國」、「台灣每一位國民都是台灣人，也是炎黃子孫」。亂講！

用最簡單的歷史常識告訴他，他的出生地桃園八德，就是凱達格蘭族霄裡社的社地。乾隆初領導人知母六(編按)漢化，被賜漢姓名蕭那英，因學到中國廣東梅縣客語，子孫多講梅縣客家話，流亡台灣的中華民國，就把他們的族譜接到梅縣蕭家，逆溯，竟變成了中國漢初三傑蕭何的後代，再溯，竟成為朱立倫說的「炎黃子孫」。歷史這麼清楚都敢騙，還有什麼不能騙的？

遷到大溪的知母六後代，因講台灣台語，被日本戶籍謄本登記為「熟福」、「福」（指和佬人）者都有。在醫院服務的後代，看到中華民國這樣騙台灣人，遂將他家的日本戶籍謄本寄給我公開。他是人證，平埔族一個人被登記了三個祖先，但正確的只有一個，證據很多，台灣人尋根要用心！全台灣都一樣。

朱立倫當過桃園縣長，桃園除了霄裡社，還有凱達格蘭族的南崁社（今南崁）及龜崙社（今龜山）。而新北市則有武朥灣社在新莊、三重；擺接社是板橋；八里坌社在八里；雞柔社在淡水圭柔山；大屯社在淡水屯山里；小雞籠社在三芝；淡水社在淡水；瓦烈社在新莊，等等，因朱也當過新北市長，順便告知朱。

（作者為前中興大學企管系副教授）

編按：知母六是清帝國時代，台灣凱達格蘭族霄裡社的頭目兼通事。

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