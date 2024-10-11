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自由廣場》我的國家生日快樂

2024/10/11 05:30

◎ 林志潔

賴總統的國慶日演講令人激賞，總統感謝在古寧頭大戰保護台澎金馬的國軍將士：〔我們深知彼此的立場有所不同，但始終願意包容彼此；我們深知彼此的意見有所歧異，但始終願意攜手前進，從而凝聚成為今天中華民國台灣的樣貌〕，不論先來後到，對台灣有貢獻者，都是我們尊敬的典範。

賴總統也以幾位代表彰顯新一代的台灣精神：〔台灣人民多元無懼，我們的妮妃雅是世界皇后；台灣人民勇敢無畏，台灣的女兒林郁婷是世界拳后。十七歲的蔡昀融，用他沉穩的雙手奪得世界第一的木工榮耀；二十歲的陳思源傳承了父親的技藝，勇奪冷凍空調的世界冠軍。新一代「台灣製造」的年輕人，再一次擦亮「台灣製造，Made in Taiwan」的招牌。〕

身為老師，賴總統以青年職人的努力和創新作為台灣精神的代表，我非常贊同！賴總統也再次闡述施政理念，包括對科技的研發，交通的改善，中小企業的支持，青年的培力，高齡者的照護，環境的關懷以及教育的提升。

最後提到國家利益必須置於政黨與個人利益之上，〔無論喜歡稱呼我們自己的國家，是中華民國、是台灣、還是中華民國台灣，我們都要有共同的信念：我們捍衛國家主權〕！

希望大家能閱讀整篇演講文，國家要能存在，需要每位國民的支持和守護，有自己的國家真好！

（作者為陽明交大科法學院教授）

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