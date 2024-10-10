自由廣場》民主衝擊台獨

◎ 陳茂雄

聯合國大會在一九七一年通過的第二七五八號決議，中共將它解讀為「台灣是中華人民共和國的一部分」，中共曲解這號決議，以打壓台灣的外交空間。綠營提出，第二七五八號決議的內容為「恢復中華人民共和國的一切權利，承認它的政府代表爲中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去。」它是蔣介石與中共之間的糾葛，干台灣底事？

國際社會本來依循叢林法則，弱肉強食，中共更是不講理的強盜，台灣再怎麼有理，也無法搏得中共認同。一九三六年公布的《五五憲草》第四條將中華民國的疆域分成三十個地區，它不包含台灣，一九四七年公布的《中華民國憲法》也沒有變更中華民國的版圖，顯然的，台灣不是中華民國的版圖。

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大家都很清楚，蔣政權不只是獨裁政權，而且是外來的殖民政權，中央政府是由中國遷移過來，在台灣不給改選。又以戶籍資料的「籍貫」區隔族群，台灣人與中國人完全不平等，台灣人面對外來政權的殖民統治。政治意識較強烈的人除了推展民主運動外，更從事台獨運動，將兩種運動併在一起。

江南事件使蔣家接班失敗，扮演「嚴家淦」角色的李登輝遂由「看守接班人」成為「法定接班人」，接掌政權的李登輝透過「寧靜革命」使台灣政治民主化。民主運動有明確成果了，台獨運動反而萎縮，原本推展台獨運動的人大部分被「中華民國」收納了。

所謂台灣政治民主化就是依循《中華民國憲法》由台灣人民依民主程序組成中華民國政府，台灣變成寄居在已死亡的中華民國的「寄居蟹」。本來中華民國已死亡，而由中共繼承中國，台灣卻寄居在中華民國的外殼，要如何切割中國？別忘了聯合國並沒有因中共入聯而修改憲章，直到現在，中華民國目前還是聯合國安全理事會常任理事國。民主是台灣人所追求的，只是成功的民主運動衝擊到台獨。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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