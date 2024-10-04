社論》與國際同步 國會聲聲慢

過去八年，台灣在國際社會日益受到重視，擺脫一中黑屋，如今方有與國際友盟同步發聲的難得機遇。韓國瑜能帶領國會團結，卻顯得裹足不前。（資料照）

聯合國大會於九月廿四、廿八日與三十日舉行總辯論，多個友邦致函聯合國秘書處表達支持台灣，並在總辯論過程發言挺台，包括提及一九七一年通過的聯合國第二七五八號決議並未排除台灣，以及參與聯合國體系。在這期間，立法院朝野三黨團於二十日分別提出聯合國二七五八號決議的提案，但立場分殊。總統賴清德上週三為此表示，若我國國會提出共同聲明，與國際同盟不一樣，「是非常嚴重的事情」，期待立法院長韓國瑜帶領的國會，後續朝野協商時應該朝野團結、凝聚力量為台灣發聲。不過，經過兩星期，聯大總辯論都結束，國會共同聲明仍然難產，這恐給予國際社會錯誤的解讀。

我們今年推動參與聯合國的作法很清楚，主要依據這次聯大總辯論的主題「不遺漏任何人」，著重論述台灣人民不該被遺漏在聯合國體系之外。並進而鋪陳造成這種不公不義現象的主因，就是中國惡意扭曲聯大第二七五八號決議的內容，意圖誤導國際社會接受該決議等同於中國的「一中原則」，並謬稱台灣是中華人民共和國的一部分，且抹殺台灣爭取參與聯合國體系的正當權利。對於該決議的詮釋攻防，已是此次外交戰的主戰場。中國外長王毅在聯大發言時，再次誆稱該決議「徹底解決」包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題。我們外交部反擊譴責，重申該決議與台灣無關，強調只有台灣的民選政府，才能在聯合國等國際組織及其他國際場域代表台灣。

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外交戰方殷，國際挺台也一波接著一波。澳洲、荷蘭國會、義大利外委會相繼通過挺台議案，除支持為台灣爭取參與國際組織空間，還呼應指聯大第二七五八號決議並「不涉台」。美國副國務卿坎貝爾在眾議院作證也首度說，中國以這項決議為工具，將台灣摒除於聯合國體系來損害台灣地位。這是美國繼亞太副助卿藍墨客及亞太助卿康達發聲後，又一位高階官員公開指陳北京錯誤詮釋聯大第二七五八號決議。此外，從九月中下旬開始，德國、紐西蘭、澳洲、以及日本等國軍艦，通過台灣海峽，維護「航行自由權」，藉此凸顯這是國際水域。美國拜登政府本週宣布提供台灣最多五．六七億美元（約一七九億台幣）的軍事援助，白宮並指此舉是為維持台海和平穩定。民主國家齊力聚焦台海，以行動說明聯大決議不涉台灣，這也體現賴政府數度申言的兩岸互不隸屬關係。

然而，當民主友盟展現有感支持，政府奮力提升國際能見度之際，亦具推進外交引擎作用的立法院，腳步緩慢，甚至令外界有刻意掣肘之感。為與國際同步，立法院民進黨團早在開議之初就草擬聯合國第二七五八號決議不涉台，呼籲聯合國儘速接納台灣完整參與的版本。這既與國際接軌，也符合印太戰略目標。但在朝野協商時候，則遭韓國瑜與藍白黨團忽而不論。之後藍白各提版本「互別苗頭」，國民黨團版稱中華民國自始反對二七五八決議，籲聯合國接納中華民國重返。但「重返」等內容，被認為是變相附和一中，退回當年蔣介石「漢賊不兩立」時代。這與國際主流看法大相逕庭、背道而馳。已有外媒點出，「若國民黨拒絕支持第二七五八號決議並未決定台灣地位的看法，其他國家對台灣支持將會遭到削弱。」並指這份共同聲明，將是對在野黨的「關鍵測試」。

原能更快處理的國會共同聲明，卻因朝野提案立場分殊，韓國瑜方面也推稱「尊重」各黨團協商，而延宕時程。國會不給力，相較其他挺台民主國家的明確態度，內冷外熱，這等於是對外傳遞錯誤訊號，是否台灣有一批人寧願自陷於一中，對北京的大外宣是遙相唱和。台灣的國際處境艱難，立法院推動國會外交，可扮演重要推力。面對與國際友盟同步發聲時刻，國會領袖的韓國瑜卻深居幕後。另方面，對外交部所設的民主基金會，韓又想掌主導權。一消極、一積極，讓人費解。韓國瑜在國慶焰火在雲林的記者會上說，「中華民國過去八年以來像個營養不良、信心不足小老頭，被關在一個黑屋子。今年要把小老頭從黑色小屋拉出來。」然而，多數國人與韓所理解正好顛倒。過去八年，我們在國際社會日益受到重視，擺脫一中黑屋，如今方有與國際友盟同步發聲的難得機遇。韓國瑜能帶領國會團結，卻顯得裹足不前。不禁令人疑惑，是誰把國家帶入黑色小屋裡。

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