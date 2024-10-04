自由廣場》日語導遊領隊 面對颱風 台日上班族大不同

◎ 林志彥

我國和日本常在同一個颱風的路徑上。每逢颱風，國人一則以喜，一則以憂。喜盼颱風假，憂菜價飆漲；日本人也是如此，但喜的卻是菜價大概不致飆漲，憂的則是該如何才能準時上班。

俗稱颱風假的適用範圍，原本限於政府各級機關及公私立學校。但民間企業多半蕭規曹隨，如此一來，地方首長的一人決定就牽動全局，尤其首都台北更是牽動股匯市等金融行業，影響巨大。學者估計，一天颱風假至少讓台灣產值蒸發二百億元以上。但或許基於選票考量，首長寧可錯放，也不敢不放。且受預期搶購心理等多方因素影響，菜價老是在颱風來臨前就先漲一波，積非成是、習以為常。

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但日本人認為，颱風並不像其他天災不可預測，只須提前做好準備就可照常上班。考慮到交通屆時可能受阻，提前入住公司附近旅館的上班族，都大有人在。而日本政府掌控農產品的產銷及價格變動，針對可能減少供給的農產品，以行政命令要求農民復耕。天災如颱風者，若預估會導致國內農產品價格暴漲前，得以行政命令等方式，要求貿易商於一定時限內，緊急進口所須數量以調節物價。

同樣面對颱風，國人謀求「個人利益最大化」，千方百計只求能放假，囤積物資甚至哄抬物價。反觀日人則是謀求「團體利益最大化」、「千方百計去上班」，政府及業者共同穩定物價。兩者心態不同，或許沒有對錯，而是文化差異罷了。

（作者是日語領隊導遊）

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