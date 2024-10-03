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自由廣場》台灣手語納入「國家語言發展法」的國際視野

2024/10/03 05:30

◎ 顧芳槐

「國家語言發展法」是中華民國保障及推動各族群語言發展的法律。該法於二○○七年由行政院文化建設委員會首次提出，並於二○一七年由文化部再次提出。在聾人社群、聽人同盟及專業人士的共同呼籲下，於二○一九年正式將台灣手語納入該法。「國家語言發展法」的確立促進了台灣手語的傳承、復振與發展，提升其地位，並增強了大眾對台灣手語的正面態度，展現語言的多元與共融之社會樣貌。

至今，世界各地推廣手語的活動，提升國際間對聾人權益的重視，及對手語推廣的支持，強化人們對多元語言文化的共識；在這樣的背景下，因此我認為「國家語言發展法」走在世界潮流的正確道路上，但同時也來到了十字路口上，下一步應該朝哪個方向前進？若能加上相對應的配套措施，例如培養聾人菁英、保障聾童的語言輸入，對台灣手語及聾人權益的保障更完善，便可與聯合國「身心障礙者權利公約」的良意相契合，認同台灣手語並支持聾人社群的語言身份。

同時，身為聾人之子的我，期待台灣手語的未來能朝向更廣泛的國際手語交流與合作，促進與全球手語社群的連結，舉例來說，我曾帶領美國及德國聾人旅行者參與「來去總統府住一晚」活動，並認識台灣的聾人朋友，過程中，即使來自不同國家，聾人與聾人總是能夠相見歡，分享不完的生活經驗。我與同僚在明年亦受邀前往杜拜，參加第三屆「國際耳鼻喉科研究與治療會議」，針對「國家語言發展法」進行演說，這更讓我堅信，將台灣手語納入「國家語言發展法」在國際間扮演著正向積極的角色，甚至可能成為其他國家效法的法律典範，展現台灣的語言多樣性與多元文化活力，台灣手語也能在國際舞台上積極貢獻一份力量。

（作者是手族文化村工作室 負責人）

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