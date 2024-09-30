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胡，怎麼說》藍白退預算、砍台灣的「拖刀毒計」！

胡文輝

胡文輝

2024/09/30 05:30

◎ 胡文輝

一亂、二亂、三…亂，立院第二會期剛開始，藍白立委重演首會期違憲擴權亂政的歹戲，更恬不知恥、創下惡例，兩度在程序委員會退回國家總預算案。藍白委似吃了「紅」丸鐵了心，當「毀憲亂政砍台灣」的「常業犯」！

卓榮泰內閣首度提出的總預算案，連排入立院院會審查的機會都被封殺，就民主政治運作論，「退回總預算，等同倒閣」，若在憲政制度完備的國家，「內閣總辭、解散國會重選」的機制就會啟動，由最新民意決定人（內閣）、錢（預算）誰屬。

但是，我國因憲制設計不足及缺失，藍白如惡狼狠狠退總預算、卻像小孬孬不敢倒閣，無法啟動解散國會重選機制，無法以新民意打開僵局，藍白更趁虛行惡，公然和人民作對，人民也莫可奈何，只能眼睜睜看著他們藉退總預算綁死台灣，倒行逆施遂行其拖垮台灣的「拖刀毒計」！

卓榮泰目前「以拖待變」，沒能大作為、只有小動作，和韓國瑜喝「溫暖咖啡」啦，卓韓聯名請三黨黨團吃「大和解飯」啦，吃吃喝喝原無關宏旨，但營造出的假和解氛圍，形同配合藍白操作「拖」刀計。

藍白的「拖刀計」，刀砍的對像，不只卓內閣，更要砍倒賴清德總統，讓賴上任首年零政績，新興計畫全部停擺，如長輩長照費補助、治水預算、社福加強照顧弱勢、軍公教加薪三％、友善育兒補貼…等等。

這些預算錢都是用在人民，藍白委難道不是人民選出的？為了砍賴清德總統，竟然不惜藉刀砍人民！其實，藍白的拖刀計最終目標就是要砍倒台灣，在立院程委會九月廿四日首度表決時，惡毒陰謀已露出馬腳，藍白委十人，以九比七將總預算退回，國民黨台中市選出的羅廷瑋棄權。

有人以為羅廷瑋還算有理性、為地方建設要錢而棄權未挺藍白惡搞，但是，第二天，羅廷瑋被當眾向藍黨彎腰鞠躬認錯道歉，表明再也不敢了。羅廷瑋風波顯示藍委上頭黨中央壓著、藍白合罩頂，連個工具、棋子都不如。

羅廷瑋風波顯示藍委上頭黨中央壓著、藍白合罩頂，連個工具、棋子都不如。（資料照）羅廷瑋風波顯示藍委上頭黨中央壓著、藍白合罩頂，連個工具、棋子都不如。（資料照）

風波過後，國民黨乾脆把立院程委會成員換掉，去掉有選民壓力的區域立委、換上朱立倫直接指揮的不分區、最親中舔共、最仇台恨賴的立委，白委本就是亂，藍白簡直把程委會當「私設刑堂」，便於操作砍賴、砍台灣，更令人強烈質疑，藍白上頭的紅色境外勢力遙控、督責藍白委把退預算、砍賴清德、砍台灣的「拖刀計」效果極大化。

（作者為資深媒體人）

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