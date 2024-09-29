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自由共和國》民主進步黨必須展開內部改革辯論

2024/09/29 05:30

民進黨創黨18人工作小組的巨幅合照，拍攝這張歷史照片的攝影師宋隆泉說，整個拍攝過程有諜報片情節的意味。（中央社資料照）民進黨創黨18人工作小組的巨幅合照，拍攝這張歷史照片的攝影師宋隆泉說，整個拍攝過程有諜報片情節的意味。（中央社資料照）

黃丞儀／ 中研院法律所研究員

民主進步黨於一九八六年九月廿八日教師節建黨，昨日屆滿卅八年。這段時間說長不長，但國民黨在台灣實施戒嚴剛好就是卅八年。伴隨著台灣民主化的歷程，民進黨在這段期間達成了許多過去無法想像的政治里程碑，其中最顯著且影響深遠的就是出現三位總統，執政時間到二○二八年為止，將達廿年，佔據民主化階段近一半的時間，其中八年更是行政和立法合一全面執政。可以說，民進黨在台灣民主化歷程佔據關鍵地位。

近年來，隨著中國共產黨對內政治緊縮，對外擴張勢力，在區域政治和國際秩序上，不斷排擠台灣的主權。中國國民黨長期無法掙脫一中魔咒，台灣民眾黨遊走中間，附和兩岸一家親，台灣的選舉變成在「明確強調台灣主權」的路線（民進黨）和「採取主權模糊」的路線（國民黨、民眾黨）之間二選一。但是相較於二十年前阿扁執政時期，當下認同台灣主權獨立（無論國名為中華民國或台灣）的民眾呈現壓倒性的多數。因此，在近十年的總統選舉中，台灣的國家安全成為最大影響因素。

這個狀況最近有些轉變。從過去八年的行政立法合一，到今年年初選後出現的行政立法分屬不同政黨，可以看出台灣國家安全或許仍是影響總統選舉的關鍵因素，但在國會選舉或地方性選舉未必如此。台灣選民對於單一政黨長期執政的接受度，是否像日本人民對自民黨的接受度一樣？接下來可能就要面臨考驗。然而，在國民黨和民眾黨真正放棄一中原則前，台灣是否能夠承受一個親中總統上台？國際社會將如何看待親中政黨取得執政權（是否降低合作，避免台灣變成對中破口）？在在都讓台灣的未來充滿不確定性。

過去，許多人認為只要有第三勢力和公民社會的積極參與，就可以讓民進黨持續進步。但現在看來，第三勢力在未來幾年內恐怕難以發揮作用。而公民團體和民進黨的關係也有大幅轉變，不盡然是監督的角色。要如何讓民進黨持續進步，就成為現階段台灣民主政治的一大課題。但是這樣的討論卻很難展開，為什麼？

如何讓民進黨持續進步？

回顧黨外時期和民主化初期，民進黨始終就是在派系競爭中，不斷修正政治路線的政黨。從黨外批康的雞兔同籠爭議，到九○年代新潮流、福利國和正義連線的競爭，乃至於許信良和施明德的和解路線，即便到阿扁執政初期，派系都扮演重要的角色。二○○六年由於扁案重挫民進黨形象和新潮流遭到圍剿，民進黨全代會通過解散派系的決議。形式上民進黨內已無派系，但實質上，派系仍轉換為其他形式存在。地下化的派系對民進黨是好還是壞？

換個角度想，如果派系的存在可以刺激黨內競爭，讓民進黨不至於淪為一言堂，好像所有派系都要靠主要領導人的資源分配才能生存下去，派系就有其正面功能，可以對政黨內部的菁英甄補和政策辯論，發揮良性的活化作用。一個欠缺內部競爭的政黨，黨內氣氛只會越來越死氣沉沉，「忖度政治」會從黨內彌漫到屬於政治部門的行政、立法領域。

或許有人擔心派系之間的鬥爭白熱化，將造成民進黨的分裂，讓親中勢力漁翁得利。但對民進黨歷史稍有記憶的台灣人都會知道，民進黨從來就不是因為黨內競爭而分裂，反而是因為黨內競爭而變得更強大。民進黨的衰落都是因為黨內出現英雄式的領導人物，讓不同意見逐漸消失，親信治國變成常態。

即便是以保守著稱的日本自民黨，也因為不同派閥的競爭，而讓政黨產生活力。政黨內部的競爭與權力輪替，形成憲法機制以外的分權與制衡（checks and balances）。在偏向總統制的台灣，如果行政立法合一，可以透過行政院院長和立法院院長分別由不同派系輪治，而產生內部制衡。如果行政立法分立，也還是有總統和行政院院長分屬不同派系的可能。派系共治不是總統出來摸摸頭而已，而必須是實質分享權力。讓派系在政黨政治當中扮演更重要的角色，不一定會分散總統權力，反而可以促進競爭和防腐的可能性。

此外，不同派系對待青年從政黨員的方式可能不同，年輕的民進黨黨員可以選擇不同的派系，趁早習慣政策和路線的競爭，而非揣摩「今上旨意」。全黨只有一個派系（當權派）或沒有派系（全面地下化），都不可能讓年輕人更自由地選擇政治參與的路徑。若再加上取消初選，直接徵召，更需要爭取當權派的親信支持，才可能出頭。這樣的民進黨恐怕會辜負三一八以來許多參與民進黨的年輕世代，變得更老態龍鍾。新人就是應該衝擊既有的體制，而非學會成為老人的翻版或替身。

內部競爭和世代交替 進步動力

因此，民進黨甚至應該鼓勵年輕世代自己形成新的派系，不要畏首畏尾，廣泛針對黨的路線進行辯論，並鼓勵提早接班。當年新潮流在編聯會時代，主要成員都才二、三十歲而已，現在的民進黨「新世代」恐怕到四十幾歲都還不敢自成一家之言，必須博取這個神那個神的青睞，實在大大違背民進黨創黨精神。

內部競爭和世代交替，將是民進黨繼續進步的動力來源。無論是否用派系這個名稱，如果民進黨無法恢復內部競爭的傳統，無法鼓勵年輕人積極挑戰，目前獲得的權力終有失去的一天。更重要的是，對台灣民主發展也不是一件好事。此時此刻，民進黨存在的時間已然超越國民黨實施戒嚴的時間，民進黨應該勇敢地展開內部改革的辯論。不要畏懼失去政權，應該擔心的是失去台灣民眾的信任，失去民主進步的真正動力。

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