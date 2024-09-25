社論》是非題與選擇題

揭弊、肅貪、反性騷等，這些是大是大非的是非題，沒有好惡選擇餘地，社會良善力量也會鼎力支持。另，死刑存廢、同志婚姻、能源供應等，可能在國際、國家、社會不同發展階段，會有不同政治正確，它們未必是永恆不變的價值，而是衡量利害得失的選擇。是非題，必須決定對錯，站在正確的一邊。選擇題，民主給予每個人自由取捨的權利，多數人的選擇就成為民選政府的施政基準。擇善固執，是一個政治人物的正面特質。但關鍵還是一如上述，那個「善」如果是選擇題，就不宜違背多數人當下認定的「善」。在這種情況下，假使有人固執「過去式的善」或「未來式的善」，往往會遭「現在式的善」所否定。未能貼近時代精神，無法獲得足夠選民支持，再偉大的理想也有志難伸。

九一一，北京對台灣發動「攻擊」，解救弊案纏身、羈押禁見的柯文哲。國台辦，對藍白下指導棋：賴清德自上台以來，一再操作司法行政手段，公器私用，製造綠色恐怖，目的是追殺不支持民進黨、不認同台獨的各界人物，為他遂行台獨排除障礙。在國台辦心裡，游淑慧、鍾小平等國民黨市議員，以及建議柯氏認罪協商的民眾黨前秘書長謝立功，是不是屬於「台獨同路人」，比照五名嘴及其家屬予以「懲戒」，吾人不得而知。不過，大家也都發現了，「九一一攻擊」之後，藍色力量對柯氏弊案就快速淡化了，國民黨中央朱立倫、精神領袖馬英九之「友柯」，幾乎回到一月大選前藍白合的濃情蜜意。

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於是，政治話題開始出現「圍魏救趙」現象。諸如：陳智菡指控，林智堅主政下，通過新竹馬偕兒童醫院容積率從二五○％暴增到四五○％，比京華城還高。但此一指控，連同黨代理市長也不敢苟同。接著，立法院開議，刪減總統府預算、退回中央總預算、杯葛大法官、考試院、NCC人事等上場。另有人質疑，高雄國賓都更容積率一一四二％，為何只辦台北不辦高雄？連受國民黨「長輩」關切追查柯氏弊案的游淑慧也摻一腳：「高雄市政府再不公開國賓的結構鑑定報告，就真的很有鬼喔。」再是，有人赴台北地檢署告發，賴清德二○一四至二○一七任職台南市長期間，利用內部施行細則，同意讓台南市中西區大面積開發案的容積率，從一八○％攀升至四○○％，涉圖利罪嫌。一時之間，柯氏弊案新聞，急遽降溫。

另一方面，半年多來，賴清德、民進黨受困於雙少數執政，與小英八年完全執政不可同日而語。更何況，鄰近對岸之虎視眈眈、咄咄逼人，與藍白力量宛如聯合陣線。如此這般，綠營非得小心翼翼不可。連續三屆執政，固然打破紀錄，但執政長期化，也有其可憂的慣性。有些地方，黨內互打，因為二○二六的緣故，逼得賴主席呼籲「不要在這個時間點談論縣市長選舉」。卓內閣人事不少亮點，但仍有「政治素人」拿捏不準政治分寸，衛福部長竟稱賴總統致電罵環境部長，一次害慘賴、卓以下執政團隊的社會觀感。大法官「傾向廢死」的釋憲，台北市議會焦點從京華城案轉至某市議員癌逝，不禁令人想起二○一八的小英號觸礁記。

二○一八，韓流橫掃台灣，民進黨灰頭土臉，連國際媒體都預測，二○二○政黨輪替機率頗大。二○二○，由於中國因素，小英號乘風破浪、化險為夷。然而，也別忘了，二○一八同時舉行公投。其中，逐年降低火力發電廠發電量、停止新建擴建任何燃煤發電廠或發電機組、民法婚姻規定應限定在一男一女的結合、學校不應對學生實施同志教育，結果皆獲同意通過。凡此社會心理狀態，如今是否截然不同？近日，大法官釋憲出爐後，死刑存廢公投之聲又起。而此一議題的民調呈現，長期以來並無太大變化。

今年一月大選之前，國民黨顯然已經心裡有數，除非藍白合否則勝選無望。這種策略思考流露出，藍色總路線的號召力日薄西山，難以獨力重返執政，因此需要白色力量瓜分綠色板塊。這種策略能否成功，則繫於民進黨連續三屆執政，能否以政績擴大基本盤。如果民進黨失敗，國民黨就有機會。此所以，即便柯文哲深陷弊案漩渦，國民黨仍以藍白合為念，北京也致力於「挺藍保白」。假使，未來的選舉決定要素，不在於國民黨是否洗心革面、藍白合是否成功，而是民進黨萬一執政失敗，頭家似乎就別無選擇了。

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