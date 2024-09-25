自由廣場》國防預算是超黨派國家議題

◎ 姚中原

在台海軍事情勢緊張之際，我國2025年中央政府總預算案，有關軍事防衛支出總金額達到6470億新台幣，創下紀錄，從去年GDP（年度國內生產毛額）的2.38%增長至今年的2.45%左右，這是賴清德總統上任的首次國防預算編列。

美國多次建議台灣擴增國防預算，美國前國安顧問歐布萊恩呼籲台灣應增加國防支出，而川普政府的前國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）日前亦在Taipei Times撰文主張，台灣應提高國防預算編列，從目前相當於GDP的2.5%，提高到至少5%，若未達此標準，台灣不該寄望美國的支持。此事向來是政府面臨的兩難政治題，若大幅提高國防預算，必遭在野黨嚴厲批評，若未巨額增加或未編列至3%，則被華府官員或美國智庫嚴重質疑，不論如何編列，都讓政府左右為難。美國「外交關係協會」研究員大衛賽克斯（David Sacks）最近就在國際媒體投書稱，台灣須快速增加防衛支出，向國際盟友證明台北是嚴肅面對中國軍事威脅，他強調，前總統陳水扁廿年前提出將防衛支出增高至GDP3%的目標，但多年來台灣歷任政府都未達標。

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國防預算是跨黨派的重大國家議題，不可淪為政治抗爭工具。近年中國軍費增速高於經濟增速，持續對台灣軍事施壓，使我國面臨生存威脅，台灣必須投入更多國防資源，以保持威懾力並有效嚇阻敵人，這是朝野政黨必須合作的國安議題，藍白兩黨應與執政黨理性協商、審慎討論、取得共識。

針對明年國防預算配置重點，國防部長顧立雄日前表示，重點在建構不對稱戰力、後備戰力提升等方面；國民黨主席朱立倫九日與來訪的美國史丹佛大學胡佛研究所學者會面，就兩岸關係、區域局勢交換意見，朱立倫當時明確表示，支持台灣國防預算提升，希望將預算重點放在不對稱作戰、系統和軟體，以因應現代化作戰需求。以上情事顯示，朝野對國防預算編列和未來建軍方向有相當共識，立法院應迅速通過年度國防預算的審查，不能擔擱。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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