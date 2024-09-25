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自由廣場》締造中華民族偉大復興 中國收復外東北的天賜良機

2024/09/25 05:30

◎ 王至劭

最近賴清德總統接受電視台採訪表示，中國丟失於俄羅斯的外東北廣大領土怎麼不去討回？為何偏偏要跟台灣過不去？引起國際媒體廣泛報導。

中國百年國恥，一八五八年「中俄璦琿條約」和一八六○年「中俄北京條約」，割讓黑龍江以北、大興安嶺以南、烏蘇里江以東的廣大領土，總計超過一百萬平方公里，約有兩個法國大。此刻正值俄羅斯國力最弱時期，俄東部軍區下轄四個集團軍都調往烏克蘭作戰，損失慘重，遠東地區已無重武器，強烈建議習近平，速速揮軍北上，奪回失土，湔雪前恥，必可締造中華民族的偉大復興。

一八六○年之前，海參崴原本有十萬華人，俄羅斯入侵之後屠殺殆盡，整個俄羅斯遠東地區另有二十萬中國人，也全部迅速消失，最著名的就是海蘭泡及江東六十四屯大屠殺。中共只敢講南京大屠殺，卻對俄羅斯遠東地區大屠殺噤若寒蟬，這是何道理？日本人統治台灣，制定較嚴格規定，是為統治與管理方便，俄羅斯入侵外東北則是把華人殺光光，這豈止是國恥而已？早就是血海深仇了罷。

美國是中國躋身世界霸權的唯一阻礙，所以中國人那麼痛恨美國。美國有兩百多個唐人街，總計五百五十萬華人。唐人街全世界都有，南美洲也有，唯獨俄羅斯沒有唐人街，俄國才是真正最排華的國家。莫斯科原本有六萬華人聚集區，二○○九年俄羅斯以安全、衛生種種理由，將華人驅趕殆盡，不走的就逮捕，直到今天還是這樣。

只因中國共產黨的建立完全來自蘇聯的輔助，所以中共一直叫人家為「俄爹」，其實，中共改革開放、武器現代化已經幾十年了，現在是拋棄鵝爹、收復失土的絕佳時期，千載難逢、機不可失，還在等什麼？

很多人沒搞清楚狀況，香港的新界是租借九十九年，香港本島則在一八四二年南京條約被「永久割讓」，當年鄧小平十分強硬，硬是把整個香港要回來，反觀外東北面積是香港島的一萬兩千多倍，習近平豈能無視，習若能奪回外東北，其歷史功業必超過鄧小平萬倍。

二○一七年八月，我隨扶輪社訪問海參崴、堪察加的友社，因妻在上海工作，我和她約在東北長春會面，坐火車七小時經牡丹江市抵綏芬河口岸，隔天過關再搭五個多小時巴士抵海參崴，沿途許多中國人都說「海參崴是我們中國人的」，我因而深深體會，收復海參崴、拿回外東北是中國人最大願望，那兒礦產、水源都極豐富，東北也得以擁有出海口，非常有利經濟、政治，更能大大提升中國國威。

中共奪台，會立即觸動美日最敏感神經，搞不好造成中共政權崩潰，反觀攻打俄羅斯遠東地區，美日還樂觀其成哩！日本念茲在茲就是想收復北方四島，中日或許還可聯手！南庫頁島一度是日本領土，若允諾把南庫頁島歸日本，日本樂歪了，配合意願估計極高。習近平加油吧！中共加油吧！

（作者是台聯政策顧問 戰略研究者 工程主管）

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