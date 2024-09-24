自由廣場》名列俄羅斯敵對國 是台灣光榮勳章

◎ 陳永昌

莫斯科當局公布與「俄羅斯傳統精神暨道德價值」衝突四十七國名單，台灣名列其中。這是國際刑事法院戰爭罪通緝犯俄羅斯總統普廷親自頒發的光榮勳章，代表著台灣拒絕認同霸權破壞全球秩序罪行，更不接受以武力片面改變現狀。

敵對國名單係配合普廷於八月中旬簽署新移民法令，這四十七國公民若認同俄羅斯價值，可以申請取得簡化臨時居留許可，不受任何配額限制，也不需要俄國語文、歷史、法律測試。俄羅斯入侵烏克蘭後，陸續傳出台灣年輕人加入烏克蘭國際志願軍，協助抵禦俄羅斯軍隊，從來沒有聽過與俄羅斯軍隊站在同一陣線例子，更何況兩年多來俄羅斯已經流失超過八十萬人出走外國，台灣人怎麼可能自投羅網依附俄國？

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敵對國名單其實是新瓶舊酒更新版本。早在俄烏戰爭爆發前二○二一年五月，俄羅斯當局開始發布不友善國家名單，最早只有美國與捷克兩國。俄烏戰爭爆發後，各國陸續宣布對俄羅斯採取經濟制裁，台灣緊緊跟隨民主夥伴國家腳步。不友善名單於二○二二年三月首次大幅擴充，台灣光榮榜上有名就在此時。歷經幾次微幅調整後，七大工業國、歐盟成員國以及土耳其以外北約成員國等主要國家皆囊括其中。

部分媒體報導這則消息時以「驚傳」為標題，暴露對國際地緣政治無知，拿舊聞嚇唬國人，別有居心；實則恰恰相反，台灣若被踢出敵對國名單，才會真是「驚傳」。部分名嘴則是惡意連結此名單與總統賴清德《中俄璦琿條約》專訪，混淆時間順序與因果，完全是「竹篙湊菜刀」胡亂拼湊。

歐盟諸國只有匈牙利、斯洛伐克兩國「落榜」，普廷分化歐盟團結抗俄立場的用意明顯。匈牙利總統奧班獨樹一幟持親俄立場，經常否決援烏政策。斯洛伐克新任總理費科競選時則主打「一發子彈都不給烏克蘭」。無獨有偶，台灣總統大選也有藍白陣營候選人妄言「不當強國棋子」與「強國等距」，幸好他們都落選，證明台灣在自由民主陣營並未掉隊，否則可能被普廷踢出敵對國名單。

即將卸任的北約秘書長史托騰伯格，上週發表告別演說，提醒歐盟要願意為和平付出更多代價，因為自由比自由貿易更重要，尤其要從依賴俄羅斯能源貿易得到教訓，切勿對中國犯下同樣錯誤。誠哉斯言，俄中就是狼狽為奸「新邪惡軸心」，台灣繼續堅持遠俄抗中立場，毫無任何遲疑退縮可能！

（作者是企業專業經理人）

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