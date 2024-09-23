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自由廣場》司法精神鑑定的困境與省思

2024/09/23 05:30

◎ 林進嘉

九月二十日憲法法庭判決，「死刑合憲但限縮適用範圍」。其中提及，「有精神障礙或其他心智缺陷致行為時辨識行為能力不足、審判時有精障致自我辯護不足及受刑能力欠缺，均不得判死或執行死刑」，雖是符合兩公約精神，但恐有「精障逃死」的輿論爭議，尤其「審理時才精障也免死」，更引起法界憂心。

此判決後，司法精神鑑定將更成為各方期待、也備受檢驗的一環。但以目前的精神鑑定，能否在司法實務中擔任重任，令人堪憂。

目前司法精神鑑定的主要困境有二：一、不同醫院的精神科醫療團隊，鑑定的結果可能不一致。於是，重覆鑑定變成為檢辯雙方的訴訟手段，不僅勞民傷財，更是曠日廢時。二、對於重大刑案，願意接受鑑定的醫院團隊愈來愈少。

關於困境一的建議：（一）檢察官、法官，要早些發現鑑定需求、並盡快啟動精神鑑定。司法精神鑑定，常是鑑定犯嫌犯罪當時的精神狀態，時間愈長難度愈高。例如，一○八年嘉義鐵警案，一審鑑定是案發三個月後，還算不慢；二審鑑定卻是案發十三個月後，鑑定難度增加，但二審法官採信後者。（二）精神醫學界除應持續精進鑑定專業訓練外，司法單位應擴大住院鑑定的範圍，並提供足夠的經費和安全戒護等配套。（三）重大案件的鑑定，是否要維持目前由一家醫院（一個專科醫師加上心理師、社工師等組成的團隊）進行？抑或由官方邀集專家設立司法精神鑑定委員會進行？值得考慮。

關於困境二，司法精神鑑定對精神科醫師來說，原是一個專業的肯定與社會責任的承擔。但多年下來，重大案件的精神鑑定幾已變成「能逃則逃」的「夢魘」。以承接一○八年嘉義鐵警案一審精神鑑定的沈醫師為例，當一審法官採信精神鑑定、無罪判決出爐後，沈醫師受到輿論批評實不亞於法官。尤有甚者，一、二審出庭作證時，沈醫師更受到無情攻擊。一個專業證人，在檢辯攻防策略運用下，專業不受尊重、人格被羞辱，有誰會願意再接受委託進行重大案件的精神鑑定？

憲法法庭判決後，未來，在審理時或審判後才出現精障的鑑定，其需求與難度將更多更高。筆者不才拋磚引玉，提出司法精神鑑定的困境，盼各界先進指正補充，也期待賴政府重視此一議題，著手改善。

（作者為精神科醫師）

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