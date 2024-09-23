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自由廣場》美國軍援與藍白退回總預算

2024/09/23 05:30

◎ 黃惟冰

根據外媒報導，美國政府將提供台灣價值超過一八○億台幣的軍事援助，而這筆金額創新高的對台軍援，預計在拜登總統明年一月卸任前定案。

然而，值得國人思考的是，國民黨與民眾黨立法院黨團利用人數優勢，在九月廿日聯手將明年度的中央政府總預算退回程序委員會，擺明擱置不處理。在這樣的情況下，美國行政與立法部門，乃至於一般大眾又會如何解讀？

所謂的軍事援助，簡單來說就是由美國政府無償提供台灣軍事裝備。但，台灣不用付錢，不代表沒人付錢。這筆超過一八○億台幣的帳單，要由全體美國納稅人來支付。今天，正當美國準備提供軍援時，台灣卻不處理總預算，一個矛盾的問題勢必同時浮現，那就是難道台灣的國防台灣人自己不打算出錢，而是要用美國人的錢？

台灣國防 「佔美國便宜」？

不須高深的國際關係理論，只要將心比心，就會知道這樣的矛盾現象，肯定會影響美國上下，以及周邊鄰國對於台灣自我防衛的信心。特別是對於以川普為首的「交易型」美國政治人物來說，極可能會將台灣這樣的行為以「佔美國便宜」來負面解讀。

總之，擱置不處理總預算，衝擊的不只是國內的政務推動，還有台美關係與台灣的國際形象，每一位台灣國民都是受害者。

（作者從事公共服務業 ）

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