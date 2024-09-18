李忠憲的思考》呼叫器的時代意義：單向通訊的不死傳奇

◎李忠憲

台灣的呼叫器爆炸成為世界新聞，有許多人嘲笑這種種通訊的方式，這種時代怎麼還有人在用呼叫器？

黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸近3000死傷，傳呼叫器為台灣製造，但被指名台廠嚴正否認。（圖擷取自法新社、X平台，本報合成）

人與人之間的溝通很複雜，有時候不要溝通就是最好的溝通。呼叫器就我個人來講是個完美的通訊工具，它是個即時單工，卻又有雙工的可能。

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我傳送的訊息給你，有時候只是要你知道，有時候希望你回個電話給我，對於上對下的通訊，真的非常完美。

單向通訊與雙向通訊各有其優缺點，從實際應用的角度來看，它們反映了不同的溝通模式與關係，現在通訊的成本太便宜，雙向通訊幾乎成為主流唯一的媒介方式，嚴重改變人類的生活。

講點違反政治正確的話：並不是所有的溝通都是雙向有效，有些需要單向，有些則是完全無法溝通。

類似呼叫器這樣的單向通訊通常由一方主導，資訊傳遞清晰、直接且迅速。這種模式在時間和資源有限的情況下，能確保準確傳遞，減少中途干擾或變形，追求真理的單一方向性。

在政府公告、企業政策傳達等情境中，單向通訊能確保所有人接收到相同的訊息，保持秩序與一致性。這有助於避免訊息過多的分歧，符合所謂的規則普遍性原則。

單向通訊有助於減少訊息量，避免過度的交流或討論，使得溝通變得精簡有力。

當然單向溝通有缺點，由於單向通訊的接收方無法立即反饋，可能導致誤解，無法及時糾正。單向通訊容易產生疏離感，因為它忽略了接收方的情感和反應。

若遇到複雜情境，單向通訊無法及時應對接收方的問題與困惑，造成訊息傳遞的片面性與不完整性。

百貨公司美食街取餐的應用類似呼叫器，叫你來拿才來拿，不要三不五時就來問好了沒有？這樣無效的溝通方式反而讓事情更加複雜，出菜的速度更慢。

科技始終來自人性 呼叫器不死就像收音機

呼叫器不死，就像收音機一樣，科技始終來自人性，因為人與人之間溝通的方式有很多種，沒有辦法對所有的溝通模式提供一種最佳化的結果跟工具。

在這個雙向通訊幾乎壟斷人類互動的時代，呼叫器的存在似乎成為一種反常的象徵，卻也顯示出它獨特的價值。

單向通訊並非過時或低效能，反而在某些情境下，如百貨公司取餐某些下達命令的應用中，展現出其無可替代的優勢。它避免了不必要的反覆溝通，讓流程更為簡單而高效。與其說呼叫器是時代的遺留，不如說它是對複雜人際溝通的一種解脫。

溝通的工具不在於多快、多全面，而在於能否符合當下需求。正如人性中的多樣性所表現的那樣，科技也未必能提供一種對所有溝通模式的最佳解，正因此，呼叫器在某些情境中依然不可或缺。

資訊安全就是另外一個問題了！

（本文回答某個海外媒體記者的訪問）

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書：單向通訊的不死傳奇臉書

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