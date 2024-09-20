自由開講》藍白委聽到「2758」宛如看到魔神仔？

◎陳慶坤

澳洲、荷蘭國會相繼通過挺台議案，支持1971年10月25日聯合國大會第2758號決議「不涉台」的主張，為台灣爭取參與國際組織空間。

立法院民進黨團也草擬決議文，呼應國際對台灣的支持。但國民黨團書記長林思銘（左）竟稱：「兩岸關係絕對大於外交關係」（資料照）

澳洲、荷蘭國會通過挺台議案 支持2758號決議「不涉台」

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立法院民進黨團也草擬決議文，呼應國際對台灣的支持，但中國國民黨團卻稱「不宜貿然做出決議，須務實評估是不是會造成兩岸關係的緊張」？國民黨立法院黨團書記長林思銘甚至聲稱：「兩岸關係絕對大於外交關係」，兩岸處理好，中華民國在國際社會上才有更寬廣的空間。顯然不挺民進黨團決議文，弦外之音更是「親中舔共」才是台灣的生存之道？

國民黨團書記長還稱 兩岸關係絕對大於外交關係

果不其然，9/18立法院本會期開議，藍白立委一聽到2758馬上紛紛走避，宛如看到「魔神仔」？國共二黨長年扭曲聯大2758號決議文意涵，是因中國共產黨意在阻礙台灣參與國際組織；次是國民黨「一中」所扭曲的結果。導致在建構台灣主體性的過程中，往往墮入國共兩黨的「中國」原則使然，成為阻礙台灣參與國際空間最大障礙。

事實上，國民黨曲解2758號決議文，早已大有人在。前農委會主委林享能，他曾擔任駐海地大使館、駐委內瑞拉代表、駐智利代表等等，可說是一位相當資深的外交官。

國民黨曲解2758號決議文，早已大有人在。像前農委會主委林享能，他也是一位相當資深的外交官。2017年出書指「台灣是中華人民共和國領土不得分割的一部分」。（資料照）

林享能在2017年8月出版《不懼-當為則為》一書，該書第27頁有關「聯合國與一中問題」提到：1971年聯合國第26屆大會通過第2758號決議，將中華民國在聯合國之代表權，由「中華人民共和國」取代，決議中華人民共和國政府為中國唯一合法之政府，而「台灣是中華人民共和國領土不得分割的一部分」。

這樣的論述，林享能顯然違反史實，且嚴重曲解其內容，似有配合中共統戰伎倆，欺騙台灣人民之嫌，實在有譴責之必要。相較於目前國民黨立院黨團書記長林思銘所稱：「兩岸關係絕對大於外交關係」，兩岸處理好，中華民國在國際社會上才有更寬廣的空間？可謂如出一轍、前後呼應。

根據美國國務院「台北5869」號解密電文，當時楊西崑與前駐美大使葉公超向蔣中正提議，認為台灣與中國大陸應切割。楊西崑並曾向蔣中正提出，將中華民國改名為中華台灣共和國（Chinese Republic of Taiwan）。

楊西崑後來與美國駐華大使馬康衛會晤時，他認為蔣中正可以行政命令擱置憲法，解散國民大會、立法院、監察院等機構，通令全島進行公投決定台灣前途。之後楊西崑表示此方案需要美國支持並說服蔣介石，在實施上的複雜而胎死腹中。

如今，當初國民黨口中的「排我納匪」案2758號決議文，已經成為他們「亂台、引中共入台」的唯一證據？為處理好兩岸關係不惜「親中舔共」。

聽到2758紛紛走避 藍白立委到底在怕什麼？

英國前首相邱吉爾曾說：「在戰爭面前，你選擇了屈辱；當屈辱之後，你還是得面對戰爭。」即便道理甚明，但藍白立委一聽到2758馬上紛紛走避，宛如看到「魔神仔」！他們到底在怕什麼？

（作者為「台灣國」顧問）

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