晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》藍白委聽到「2758」宛如看到魔神仔？

2024/09/20 08:30

◎陳慶坤

澳洲、荷蘭國會相繼通過挺台議案，支持1971年10月25日聯合國大會第2758號決議「不涉台」的主張，為台灣爭取參與國際組織空間。

立法院民進黨團也草擬決議文，呼應國際對台灣的支持。但國民黨團書記長林思銘（左）竟稱：「兩岸關係絕對大於外交關係」（資料照）立法院民進黨團也草擬決議文，呼應國際對台灣的支持。但國民黨團書記長林思銘（左）竟稱：「兩岸關係絕對大於外交關係」（資料照）

澳洲、荷蘭國會通過挺台議案 支持2758號決議「不涉台」

立法院民進黨團也草擬決議文，呼應國際對台灣的支持，但中國國民黨團卻稱「不宜貿然做出決議，須務實評估是不是會造成兩岸關係的緊張」？國民黨立法院黨團書記長林思銘甚至聲稱：「兩岸關係絕對大於外交關係」，兩岸處理好，中華民國在國際社會上才有更寬廣的空間。顯然不挺民進黨團決議文，弦外之音更是「親中舔共」才是台灣的生存之道？

國民黨團書記長還稱 兩岸關係絕對大於外交關係

果不其然，9/18立法院本會期開議，藍白立委一聽到2758馬上紛紛走避，宛如看到「魔神仔」？國共二黨長年扭曲聯大2758號決議文意涵，是因中國共產黨意在阻礙台灣參與國際組織；次是國民黨「一中」所扭曲的結果。導致在建構台灣主體性的過程中，往往墮入國共兩黨的「中國」原則使然，成為阻礙台灣參與國際空間最大障礙。

事實上，國民黨曲解2758號決議文，早已大有人在。前農委會主委林享能，他曾擔任駐海地大使館、駐委內瑞拉代表、駐智利代表等等，可說是一位相當資深的外交官。

國民黨曲解2758號決議文，早已大有人在。像前農委會主委林享能，他也是一位相當資深的外交官。2017年出書指「台灣是中華人民共和國領土不得分割的一部分」。（資料照）國民黨曲解2758號決議文，早已大有人在。像前農委會主委林享能，他也是一位相當資深的外交官。2017年出書指「台灣是中華人民共和國領土不得分割的一部分」。（資料照）

林享能在2017年8月出版《不懼-當為則為》一書，該書第27頁有關「聯合國與一中問題」提到：1971年聯合國第26屆大會通過第2758號決議，將中華民國在聯合國之代表權，由「中華人民共和國」取代，決議中華人民共和國政府為中國唯一合法之政府，而「台灣是中華人民共和國領土不得分割的一部分」。

這樣的論述，林享能顯然違反史實，且嚴重曲解其內容，似有配合中共統戰伎倆，欺騙台灣人民之嫌，實在有譴責之必要。相較於目前國民黨立院黨團書記長林思銘所稱：「兩岸關係絕對大於外交關係」，兩岸處理好，中華民國在國際社會上才有更寬廣的空間？可謂如出一轍、前後呼應。

根據美國國務院「台北5869」號解密電文，當時楊西崑與前駐美大使葉公超向蔣中正提議，認為台灣與中國大陸應切割。楊西崑並曾向蔣中正提出，將中華民國改名為中華台灣共和國（Chinese Republic of Taiwan）。

楊西崑後來與美國駐華大使馬康衛會晤時，他認為蔣中正可以行政命令擱置憲法，解散國民大會、立法院、監察院等機構，通令全島進行公投決定台灣前途。之後楊西崑表示此方案需要美國支持並說服蔣介石，在實施上的複雜而胎死腹中。

如今，當初國民黨口中的「排我納匪」案2758號決議文，已經成為他們「亂台、引中共入台」的唯一證據？為處理好兩岸關係不惜「親中舔共」。

聽到2758紛紛走避 藍白立委到底在怕什麼？

英國前首相邱吉爾曾說：「在戰爭面前，你選擇了屈辱；當屈辱之後，你還是得面對戰爭。」即便道理甚明，但藍白立委一聽到2758馬上紛紛走避，宛如看到「魔神仔」！他們到底在怕什麼？

（作者為「台灣國」顧問）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書