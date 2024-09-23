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自由廣場》藍白「礙台」 爭當中國黑衣人

2024/09/23 05:30

◎ 竹木一工

中共第一任中央委員會主席毛澤東有很多有關鬥爭的講話與論述，例如「關於正確處理人民內部矛盾的問題」與「中國社會各階級的分析」等等。

毛澤東熟諳「分化是消滅敵人的主要手段」的理論與實踐，毛認為分化敵人，讓敵人之間產生差別。有差別就有不一致，不一致就會產生矛盾。矛盾本身的存在就構成了敵人的弱點。

而弱點是主要打擊之處。例如，中共只開放進口台灣特定地方的文旦及農產品，就是例證。又如這幾天藍白聯手無端退回民進黨政府的總預算就是毛澤東「凡是敵人贊成的，我們都反對；凡是敵人反對的，我們都贊成」的實踐。

值得注意的是，藍白如此使出渾身解數討中國歡心，中國又如何看待藍白兩陣營呢？中國《觀察者網》題為：「為什麼國民黨會一路走衰」的文章提出：無遠見卓識的綱領、缺少精神領袖、派系林立、失信於民及治黨不嚴等五項原因。

諷刺的是，這五項原因似乎從中國國民黨當年從中國潰逃到台灣至今，一路走來一年不如一年，無怪乎中國南京軍區副司令、退役中將王洪光在北京一項座談會中，痛批中國國民黨是「爛泥扶不上牆！」至於民眾黨，中國《東南網》更稱民眾黨已被柯文哲玩死，民眾黨及柯文哲的社會信用已完全破產。

既然藍白兩黨如此不堪，中共為何還要拉他倆一把，用中共的語言說，藍白兩黨都難堪大任，當個黑衣人還勉強湊合。還不如先榨乾藍白的剩餘價值，再把精力用來與民進黨交流。

客觀事實亦顯示，中共一直對著民進黨把弓拉滿，為談判創造條件，中共對付歐洲、澳洲及美國都是這種套路，國人應處變不驚，不要妄自菲薄。更何況中共由於歷史與體制的原因，目前內有經濟蕭條與政治內鬥，外有美中對抗加劇與國際圍中勢力凝聚，亡黨亡國危機近在咫尺。此時此際，藍白昧於情勢，聯手「礙台」爭當中國的黑衣人，實在可悲可笑。

（作者從商）

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