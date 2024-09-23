社論》以仇外義和團報復日本軍國主義幽靈

中共長期灌輸民族主義、仇外教育，終於引發悲劇。中國「九一八國恥日」，一個居住在深圳的日本男童，於上學途中遭刺殺死亡。這是今年日本人在中國遇襲的第二次。另外，今年六月，五名被派到中國交流的美國教師被人持刀砍傷。凡此，顯示對外國人施暴，絕非偶然的個案，而是中國長期仇外教育煽起的義和團情結所致。而作為中共文攻武嚇的對象，台灣尤其應特別重視中國民族主義的發展及其衝擊。

這樁日本男童遭刺殺悲劇，反映歷史的惡性循環。中日兩國為歷史宿敵，原本都對西方國家採取鎖國政策，卻走上不一樣的國家發展路線。近代日本經由明治維新，接受西方文明與技術，勵精圖治，度過了「黑船」來臨時的惶恐驚駭，完成現代國家的改造。其後並取得日清戰爭、日俄戰爭的勝利，躋身全球列強，與西方國家平起平起。對照清朝失敗的百日維新，日本軍國主義崛起，針對積弱不振的中國而來，是必然趨勢。而強國欲實現霸權，必定高舉偉大的歷史使命，如「大東亞共榮圈」，以合理化侵略行動。對中國而言，百年國恥是其歷史陰暗的一面，而在八年中日戰爭中的慘勝，其實是在美國等盟國的協助下取得；日本無條件投降，並非被中國打敗，而是受挫美軍的反攻，以及對日本本土投下的兩顆原子彈。因此，領導抗日的蔣介石欠缺號令全國的威望，且受到中共的強力挑戰，最終在內戰中潰敗，逃難到台灣。同樣的，中共雖然打敗蔣介石，其實於抗日戰爭中並無顯赫戰功，反而藉機壯大自己，因此取得政權，就是純粹靠槍桿子與蔣政權的腐化，並無正當性可言。

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中共建立「中華人民共和國」後，毛澤東為保權位，發動包括文化大革命的十次群眾運動，嚴重內耗，使中國一直處於一窮二白的狀態。文革十年浩劫之後，鄧小平復出，推動改革開放，帶來三、四十年中國兩位數經濟成長，成為全球第二大經濟體。但中共的一黨專政並無民意付託，缺乏正當性，然而，中共堅拒民主化，數位獨裁更趨嚴厲。因此，中共利用中國人對國家富強的期待，一再煽動民族主義、愛國主義，更將中共等同於中國，不但黨國合一，甚至黨在國之上。再者，設定假想的敵人，主要是美、日、台等民主國家。其中對日本，因二戰之後，日本不但未有侵犯中國之舉，反而對中國大力經援，日商也大舉投資中國，此舉未必能補償侵華的罪行，但中共若是一個理性政黨，應將日中關係推向友好，方可化解恩怨，共存共榮。但中共顯然不改邪惡本質，一方面要日本的經援與投資，一方面卻向中國人民灌輸仇日情緒，將日本當成十惡不赦的敵人，彷彿只有消滅日本，中國才能完成中華民族復興的強國夢。因此，即使日中戰爭已是八十年前的事，今天的日本已非軍事強權，而是一個民主國家，並且善盡援助其它國家的國際義務，但是日本怎麼轉型，都無法消除中共對它的妖魔化。在中共的反日教育下，日本仍然是邪惡國家，必須成為中國轉移內部矛盾對立的替罪羔羊。在煽動下，中國人的仇日情緒已達沸騰邊緣，不但電視、電影充斥抗日、打倒倭寇的劇情，在中國公開場合穿著和服，甚至會遭到羞辱，被貼上「漢奸」標籤。而部分小粉紅甚至到日本靖國神社作出不雅行為蹭聲量，彷彿成了抗日愛國的英雄。總之，中國社會釀成狂熱的仇日氛圍，導致在中國的日本人頻頻遭受攻擊，以及日本男童被殺死亡的悲劇。

民族主義是雙面刃，在國家弱小時，愛國主義可以鼓舞民眾為國家犧牲貢獻，成為國家成長的動力，這是民族主義的正面力量；但是，國家若已強大，獨裁者還在強調民族主義，這就不僅榮耀自己而已，而是準備實現歷史使命，走向侵略之路。希特勒的納粹德國便是最好案例，其崛起係因為了一雪凡爾塞和約的屈辱，但國力強大之後，便要實現第三帝國改造世界的使命，最終卻將德國由振興帶到毀滅。習近平拋棄鄧小平「韜光養晦」、「不稱霸」的固本路線，開始在東海、台海、南海挑釁生事，並以「中華民族偉大復興」之名鼓動民族主義，使仇外的現代義和團再現，劍指日本、意圖併吞台灣，完成中國的霸權。

一個日本男童被殺死亡，象徵長期的仇日教育開出了罪惡之花。國家的富強之路是「向前看」、「向前行」，但共產中國強大後，尤其習近平為了建立一人獨裁之紅色中華帝國，反而「向後看」，將全中國人的精神狀態帶回到已經不存在的次殖民地時代，企圖以義和團的仇外怒火，找日本軍國主義的幽靈報復。其實，中國軍力再精進，也沒有能力與整個民主世界為敵，今日竟以為對日本、對台灣武力脅迫，就可以洗刷百年國恥，殊不知日本、台灣的命運與民主世界休戚與共，一旦中國進行冒進的民族主義路線，與整體民主陣營為敵，不但百年國恥洗雪無望，更可能將近年的經濟發展毀於一旦，習近平就將成歷史罪人。

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