晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》以仇外義和團報復日本軍國主義幽靈

2024/09/23 05:30

中共長期灌輸民族主義、仇外教育，終於引發悲劇。中國「九一八國恥日」，一個居住在深圳的日本男童，於上學途中遭刺殺死亡。這是今年日本人在中國遇襲的第二次。另外，今年六月，五名被派到中國交流的美國教師被人持刀砍傷。凡此，顯示對外國人施暴，絕非偶然的個案，而是中國長期仇外教育煽起的義和團情結所致。而作為中共文攻武嚇的對象，台灣尤其應特別重視中國民族主義的發展及其衝擊。

這樁日本男童遭刺殺悲劇，反映歷史的惡性循環。中日兩國為歷史宿敵，原本都對西方國家採取鎖國政策，卻走上不一樣的國家發展路線。近代日本經由明治維新，接受西方文明與技術，勵精圖治，度過了「黑船」來臨時的惶恐驚駭，完成現代國家的改造。其後並取得日清戰爭、日俄戰爭的勝利，躋身全球列強，與西方國家平起平起。對照清朝失敗的百日維新，日本軍國主義崛起，針對積弱不振的中國而來，是必然趨勢。而強國欲實現霸權，必定高舉偉大的歷史使命，如「大東亞共榮圈」，以合理化侵略行動。對中國而言，百年國恥是其歷史陰暗的一面，而在八年中日戰爭中的慘勝，其實是在美國等盟國的協助下取得；日本無條件投降，並非被中國打敗，而是受挫美軍的反攻，以及對日本本土投下的兩顆原子彈。因此，領導抗日的蔣介石欠缺號令全國的威望，且受到中共的強力挑戰，最終在內戰中潰敗，逃難到台灣。同樣的，中共雖然打敗蔣介石，其實於抗日戰爭中並無顯赫戰功，反而藉機壯大自己，因此取得政權，就是純粹靠槍桿子與蔣政權的腐化，並無正當性可言。

中共建立「中華人民共和國」後，毛澤東為保權位，發動包括文化大革命的十次群眾運動，嚴重內耗，使中國一直處於一窮二白的狀態。文革十年浩劫之後，鄧小平復出，推動改革開放，帶來三、四十年中國兩位數經濟成長，成為全球第二大經濟體。但中共的一黨專政並無民意付託，缺乏正當性，然而，中共堅拒民主化，數位獨裁更趨嚴厲。因此，中共利用中國人對國家富強的期待，一再煽動民族主義、愛國主義，更將中共等同於中國，不但黨國合一，甚至黨在國之上。再者，設定假想的敵人，主要是美、日、台等民主國家。其中對日本，因二戰之後，日本不但未有侵犯中國之舉，反而對中國大力經援，日商也大舉投資中國，此舉未必能補償侵華的罪行，但中共若是一個理性政黨，應將日中關係推向友好，方可化解恩怨，共存共榮。但中共顯然不改邪惡本質，一方面要日本的經援與投資，一方面卻向中國人民灌輸仇日情緒，將日本當成十惡不赦的敵人，彷彿只有消滅日本，中國才能完成中華民族復興的強國夢。因此，即使日中戰爭已是八十年前的事，今天的日本已非軍事強權，而是一個民主國家，並且善盡援助其它國家的國際義務，但是日本怎麼轉型，都無法消除中共對它的妖魔化。在中共的反日教育下，日本仍然是邪惡國家，必須成為中國轉移內部矛盾對立的替罪羔羊。在煽動下，中國人的仇日情緒已達沸騰邊緣，不但電視、電影充斥抗日、打倒倭寇的劇情，在中國公開場合穿著和服，甚至會遭到羞辱，被貼上「漢奸」標籤。而部分小粉紅甚至到日本靖國神社作出不雅行為蹭聲量，彷彿成了抗日愛國的英雄。總之，中國社會釀成狂熱的仇日氛圍，導致在中國的日本人頻頻遭受攻擊，以及日本男童被殺死亡的悲劇。

民族主義是雙面刃，在國家弱小時，愛國主義可以鼓舞民眾為國家犧牲貢獻，成為國家成長的動力，這是民族主義的正面力量；但是，國家若已強大，獨裁者還在強調民族主義，這就不僅榮耀自己而已，而是準備實現歷史使命，走向侵略之路。希特勒的納粹德國便是最好案例，其崛起係因為了一雪凡爾塞和約的屈辱，但國力強大之後，便要實現第三帝國改造世界的使命，最終卻將德國由振興帶到毀滅。習近平拋棄鄧小平「韜光養晦」、「不稱霸」的固本路線，開始在東海、台海、南海挑釁生事，並以「中華民族偉大復興」之名鼓動民族主義，使仇外的現代義和團再現，劍指日本、意圖併吞台灣，完成中國的霸權。

一個日本男童被殺死亡，象徵長期的仇日教育開出了罪惡之花。國家的富強之路是「向前看」、「向前行」，但共產中國強大後，尤其習近平為了建立一人獨裁之紅色中華帝國，反而「向後看」，將全中國人的精神狀態帶回到已經不存在的次殖民地時代，企圖以義和團的仇外怒火，找日本軍國主義的幽靈報復。其實，中國軍力再精進，也沒有能力與整個民主世界為敵，今日竟以為對日本、對台灣武力脅迫，就可以洗刷百年國恥，殊不知日本、台灣的命運與民主世界休戚與共，一旦中國進行冒進的民族主義路線，與整體民主陣營為敵，不但百年國恥洗雪無望，更可能將近年的經濟發展毀於一旦，習近平就將成歷史罪人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書