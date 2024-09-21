自由廣場》自民黨大選三強鼎立

◎ 王輝生

日本自民黨總裁大選於十二日開鑼，九位候選人接受考驗，十四日首次辯論會，在唇槍舌劍中，民調領先的小泉進次郎及石破茂成為眾矢之的，第五次挑戰大位的石破老神在在，初試啼聲的小泉頻頻答非所問，日媒稱作「迷言」，認為他論述能力不足，人氣王小泉的選情蒙上陰影。

《讀賣新聞》針對有投票權的黨員、黨友做了民調並於十七日公布支持率：石破廿六％、高市廿五％、小泉十六％，其他候選人都是個位數；但電訪三五二位國會議員，小泉得四十五票遙遙領先、高市廿九票居次、石破廿六票殿後；若從黨員黨友及國會議員的得票總數計算，則高市與石破平手領先、小泉居次，在黨員黨友票方面，小泉大失血而高市急升。

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一葉知秋，此次大選已由小泉的一枝獨秀而變為三強鼎立，首戰若無人過半，則第二輪的國會決戰，不外是下列組合：

一、小泉對石破：若依《讀賣》的國會議員民調，九位候選人中小泉的支持率居冠、石破排第六，相距懸殊，進入國會決戰，石破或將重蹈覆轍。

二、石破對高市：高市若能脫穎而出，就表示保守勢力棄保小林鷹之的效應發酵，支持者回流高市、使她的民調逆轉上揚。國會決戰中，石破在宿敵麻生太郎的「麻生派」及舊安倍派等「保守岩盤層」的夾殺下，恐凶多吉少，則日本首位女首相高市將應運而生。

三、小泉對高市：若石破首戰失敗，意指「保守岩盤層」大集結，國會決戰將是麻生太郎支持高市、菅義偉支持小泉的兩大對决，即兩位king makers之爭，如再得到舊安倍派的支持，則高市勝算較大。

但，三強無論誰當選，在「嫌中親台」的龐大民意監督下，「親美挺台」的方針不但不會改弦易轍，安倍生前遺志反而可望落實。

此次自民黨黨魁之爭，百花齊放，爭奇鬥豔。有老少的世代之爭、有男女的性別之爭、有派閥反派閥的改革之爭，更有同派操戈的兄弟之爭，令人眼花撩亂。

但，亂中有序、爭而不鬥，在萬紫千紅挑選傲霜株，眾說紛紜但合理歸一，結局就是「百川入海，同一鹹味」，而和平落幕，這就是日式選舉。

（作者是日本醫療法人輝生醫院理事長）

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