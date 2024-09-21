晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》自民黨大選三強鼎立

2024/09/21 05:30

◎ 王輝生

日本自民黨總裁大選於十二日開鑼，九位候選人接受考驗，十四日首次辯論會，在唇槍舌劍中，民調領先的小泉進次郎及石破茂成為眾矢之的，第五次挑戰大位的石破老神在在，初試啼聲的小泉頻頻答非所問，日媒稱作「迷言」，認為他論述能力不足，人氣王小泉的選情蒙上陰影。

《讀賣新聞》針對有投票權的黨員、黨友做了民調並於十七日公布支持率：石破廿六％、高市廿五％、小泉十六％，其他候選人都是個位數；但電訪三五二位國會議員，小泉得四十五票遙遙領先、高市廿九票居次、石破廿六票殿後；若從黨員黨友及國會議員的得票總數計算，則高市與石破平手領先、小泉居次，在黨員黨友票方面，小泉大失血而高市急升。

一葉知秋，此次大選已由小泉的一枝獨秀而變為三強鼎立，首戰若無人過半，則第二輪的國會決戰，不外是下列組合：

一、小泉對石破：若依《讀賣》的國會議員民調，九位候選人中小泉的支持率居冠、石破排第六，相距懸殊，進入國會決戰，石破或將重蹈覆轍。

二、石破對高市：高市若能脫穎而出，就表示保守勢力棄保小林鷹之的效應發酵，支持者回流高市、使她的民調逆轉上揚。國會決戰中，石破在宿敵麻生太郎的「麻生派」及舊安倍派等「保守岩盤層」的夾殺下，恐凶多吉少，則日本首位女首相高市將應運而生。

三、小泉對高市：若石破首戰失敗，意指「保守岩盤層」大集結，國會決戰將是麻生太郎支持高市、菅義偉支持小泉的兩大對决，即兩位king makers之爭，如再得到舊安倍派的支持，則高市勝算較大。

但，三強無論誰當選，在「嫌中親台」的龐大民意監督下，「親美挺台」的方針不但不會改弦易轍，安倍生前遺志反而可望落實。

此次自民黨黨魁之爭，百花齊放，爭奇鬥豔。有老少的世代之爭、有男女的性別之爭、有派閥反派閥的改革之爭，更有同派操戈的兄弟之爭，令人眼花撩亂。

但，亂中有序、爭而不鬥，在萬紫千紅挑選傲霜株，眾說紛紜但合理歸一，結局就是「百川入海，同一鹹味」，而和平落幕，這就是日式選舉。

（作者是日本醫療法人輝生醫院理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書