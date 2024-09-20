自由廣場》致大阪民族學博物館/台灣原住民不屬於中國少數民族

◎ 陳俊斌

讀了九月十八日《自由廣場》永山英樹的〈日本國立博物館請勿侮辱台灣〉一文，稍解胸中鬱悶，特以此文回應。

我在八月底赴大阪民族學博物館（大阪民博）參加研討會，順便參觀館藏，看到館方把台灣原住民列為中國少數民族之一，心裡非常不舒服，一直想著要如何反映，但回到台灣後，因忙著開學事務而擱在一邊。大阪民博的台灣原住民展覽，固然反映出館方昧於現實的立場，更顯示民博策展者和國際學術思潮脫軌。

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原住民（Indigenous Peoples）一詞目前在國際上廣泛使用，與少數民族有所區別。因此，由聯合國教科文組織支持的國際傳統音樂與舞蹈學會(ICTMD)中有原住民樂舞研究群，也有少數民族音樂研究群。一九八七年Jose Martinex Cob向聯合國遞交的一份報告提出原住民的定義，經學者修正與補充，目前國際上普遍將原住民定義為為「居住在祖居地的群體」，但「受到殖民者統治而被邊緣化」，在文化上「與殖民者文化有所區別」。

由此可知，受過殖民者統治是定義原住民的要件。台灣原住民不曾被中華人民共和國統治過一天，連中國原住民都稱不上，更說不上是中國少數民族。所謂中國少數民族，不必然受過漢族殖民，但在中國歷史上和漢族有長遠的文化交流歷史。相對而言，台灣原住民族接觸漢文化，頂多四百多年，當代原住民雖受到漢文化影響，但其南島語言與文化仍然與漢文化有明顯區隔。因此，就學術角度而言，將台灣原住民族定義為中國少數民族之一，是站不住腳的。

大阪民博的成立源於一九七○年大阪舉行的萬國博覽會，在那個年代，有關原住民的研究尚未蔚為風潮，國際仍普遍認為原住民終將消失。然而，在二十一世紀的今天，原住民不但沒有消失，他們的現身更為學界帶來人類學家Marshall Sahlins所稱的「人類學啟蒙」 。大阪民博成立至今五十年，半世紀來國際間對博物館的定位經歷劇烈改變，博物館已不再是一個由上而下教育民眾的場域。

眼看二○二五年大阪就要再次舉辦萬國博覽會，在此之際，誠摯希望大阪民博要跟上時代潮流，台灣原住民展覽的重新佈展就是踏出改變之路的第一步。（作者是北藝大教授）

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