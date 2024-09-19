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新聞線上》不要罵小草

2024/09/19 05:30

記者陳杉榮

柯文哲涉貪羈押禁見，隨著檢廉偵辦的腳步和台北市議員的揭露，柯文哲捲入京華城容積率弊案的資料與證據逐一浮現，他必須為涉貪行為負起法律責任，民眾黨全黨為柯文哲祈福，黃國昌想把柯塑造成悲劇英雄，都大可不必，歷史上貪污犯都不會有好下場。同樣的，涉貪是柯文哲的事，外界沒必要罵「小草」，「小草們」也是被害人。

京華城弊案爆發後，這段期間來批判柯文哲的文章，只能用「踢倒街」這句台灣俗語來形容，柯某人格破產、毀約失信、過河拆橋，所有難聽的話都有人講，和他打過交道的藍綠及前白營人士，給他「歸畚箕」的罄竹難書，但又怎樣，司法的程序正義保障他的訴訟權利，八席立委也依然存在。雖然討論這位令人厭惡的政客，是在浪費所有台灣人的時間，但提醒「小草」覺醒和救贖很重要，一旦沒了「小草」的支持，這個人很快就會被逐出政壇。

討厭柯文哲的人請不要惡言攻擊「小草」，小草之所以支持柯文哲，來自於對現狀不滿，他們的政治認知相對單純，年輕所以沒有足以做政治比較的親身經驗，對國民黨的不滿來自長輩的印象，不支持民進黨，來自民進黨執政的傲慢。若擺放在十年前，小草就是太陽花青年，他們討厭馬英九，在投票行為上反對馬英九和他的同路人，就是這麼乾脆。

很多太陽花青年曾經一度誤入歧途，投給柯文哲，他們很快醒悟，二○一八年柯文哲之所以沒有倒，那是因為民進黨還在支持他。比太陽花青年更年輕的「小草」挺柯，有一種任性的認同與追逐，他們鄙視並唾棄兩大黨，這已是整個世代面臨的共同問題，國家路線、經濟前景，何謂學以致用？都成了迷惘，講話不必負責任的柯文哲，一時間起了迷魂作用。

國民黨不要罵小草，罵小草不會顯示國民黨的支持者比較偉大，想要重回執政，沒有年輕人支持，絕對不可能。當國民黨繼續成為共產黨的附庸，當國民黨只會扯民進黨的後腿，當國民黨還在立法院濫權擴權，年輕人是看不上眼的。朱立倫和韓國瑜早已不是年輕人的菜，盧秀燕和蔣萬安必要時，必須站出來幫年輕人講講話，台灣的兩黨之爭，「得小草者得天下」，請務必注意。

民進黨更不要罵小草，政治上的小草原本都是「天然綠」。從黨外美麗島的時期，到國會全面改選，年輕人一直是支持民主進步和國家改革的主力，曾幾何時，「清廉執政愛鄉土」卻成了柯文哲貶損綠色執政的慣用語，小草們跟著鼓掌。民進黨要問問自己，能為小草做些什麼改變，第三次執政，要許台灣年輕人一個什麼樣的未來！

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