自由廣場》老員工的呼籲與期許／新光之光 不能熄滅

◎ 張枝明

新光關係機構，亦即新光集團，是台灣一個大型企業集團，由吳火獅、洪萬傳與林登山共同創立，旗下事業涵蓋紡織、合成纖維、瓦斯、百貨公司、建設、保全、電腦、金融保險及醫療等多元領域。集團名稱「新光」源自吳火獅於一九四五年十月廿五日創辦的「新光商行」，取自吳火獅家鄉新竹的「新」字，以及他在日治時代受提攜的恩人小川光定的「光」字，蘊含感恩與承傳之意。同時，因三位創辦人皆為新竹人，他們期許所創立的企業能成為新竹之光。

二○○二年，財政部開放成立金控公司時，集團內有兩家金融機構：吳東進主導的新光人壽與吳東亮主導的台新銀行。由於經營理念的差異，兄弟分別成立了新光金控與台新金控。吳東進主導的新光金控因長期經營不善，盈餘及配息表現無法與同業相較。最終，大股東洪士琪領導的改革派取得新光金控三分之二的董事會席次，開啟改革之路。二○二三年下半年，金控董事長陳淮舟、魏寶生及副董事長洪士琪的領導下，經營團隊攜手努力，成功將公司RBC（資本適足率）從一八四％提升至二○一％的法定標準，重振了公司。

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為守護新光的品牌，吳東亮積極爭取台新金控股東的支持，向新光金控提出了合意併購的提案。然而，吳東進與林伯翰向中信金洽談併購事宜，導致中信金控提出敵意併購。回想當年長輩們創立新光的艱辛，如今卻見吳家長子與林家長孫捧著新光的招牌尋求出售，令人感慨萬千。

林伯翰以「照顧全體股東」為名，卻將祖父辛勤打拼建立的企業出售給中信金控，對那些伴隨新光成長、共同奮鬥的員工們而言，這是一大打擊。回憶起三位創辦人「感恩念本」的創業初衷，更是深感不捨。如今，當改革團隊的努力讓金融界重新看見新光的價值時，卻見他們急於將這份榮耀拱手讓人。當初若能專心經營，讓企業不斷發光發熱，何至於此呢？

新光金控的合併案近期不僅成為台灣金融業的熱門話題，更引起全球金融業的關注。身為林伯翰口中的「打工仔」，我們懷著無比的不捨。我們雖是員工，卻謹記「飲水思源」，知道今日家庭的和樂安定，來自於新光大家庭的共同努力。我們，作為新光的股東及員工，衷心期盼由吳火獅、洪萬傳及林登山共同創立的企業能得以延續。未來，我們將繼續攜手努力，讓這盞「新光」再次閃耀，衝向巔峰。

（作者是新光服務三代的打工仔）

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