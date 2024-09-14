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自由廣場》「賴清德時代」 台日關係如何更上一層樓？

2024/09/14 05:30

◎ 林泉忠

駐日代表李逸洋赴日履新，「賴清德時代」的台日關係正式啟航。

對台灣而言，台美關係的主軸是台灣賴以和平生存的安全保障，台日關係則建基於頻繁的經濟文化交流與人員往來，兩者並駕齊驅、缺一不可。

當下的台日關係，堪稱自半世紀前斷交以降最佳時期。自十三年前東日本大地震以來，台日之間建立「患難見真情」的命運共同體關係；疫情中台灣傲視同群的傑出表現，讓日本社會刮目相看，且台積電為首的台灣半導體實力引領世界，讓日本不再俯視台灣。

八年前，對台灣最友好的安倍晉三主政，筆者以「黃金年代」形容蔡英文時代正要啟航的的台日關係，且提出強化台日關係的諸多政策建議。在美日持續信任的良好外在環境下，台日關係已有長足發展。展望「賴清德時代」的台日關係，應可乘勝進取，穩步邁前。

首先是政治關係，「國會外交」仍是無邦交前提下台日政界交流的主軸，欣見日本國會議員近年訪台絡繹不絕，彰顯日本政界對台灣的高度重視。而台灣的經濟部長郭智輝、文化部長李遠，先後應邀出席活動而成功訪日，開創了高官間接互訪的新模式。即使日本恪守日台關係定位為所謂「非官方實務性民間交流」的架構下，仍有許多可著力乃至開拓空間。甫卸任駐日代表謝長廷任內致力於台日的地方交流，成就斐然，為另一例證。

本人多年前於《自由時報》提出「台日經濟一體化」的新概念，加入CPTPP本應是最理想方式，然誠如台灣無法直接加入美國主導的印太經濟架構（IPEF）一樣，恐怕遭遇重重困難。故仿照「台美21世紀貿易倡議」模式，繼續加速台灣與各國簽訂FTA，仍是正道。就強化台日經濟關係而言，早日簽署台日經濟夥伴協定（EPA），應是未來努力的重點目標。除了已在日本大放光芒的半導體產業，賴總統宣布將台灣打造成人工智慧之島，台日在人工智慧、次世代通訊等領域，亦存在頗大合作空間，「台日經濟一體化」願景將更為可期。

台日之間的安保對話與合作乃難度最大的領域，二○一八年國防安全研究院的成立，成為得以與日本防衛研究所對話的主要平台，該機制已逐步邁向制度化。自二○二一年以來「台灣有事等於日本有事」成為熱議話題，雖非日本官方之正式表述，實際上早已成爲日本推動新安保戰略的重要一環。基於無邦交的限制，台日安全領域的合作，應在美國主導下，形成非正式的「美日台三角安保聯盟」，同時進一步拉近菲、澳、韓等國，組成阻止台海戰爭的跨國維和架構，應是未來得以繼續著力的目標。

為了促進台日關係的全面提升，建議參照當年李登輝主政時期活躍一時的「亞洲公開論壇」（Asia Open Forum），設立集結台日的產官學界智慧的二軌對話機制，定期提交政策建言報告供政府參考。

從對駐日代表人事的佈局，不難看出賴總統親自主導台灣對日關係的企圖心。隨著李逸洋出使日本，期待「賴清德時代」的台日關係得以更上一層樓。

（作者是東京大學東洋文化研究所特任研究員）

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