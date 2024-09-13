自由廣場》高調挺柯貪污 幕後有老大哥指示？

◎ 黃聖恩

立法院下半年會期即將於九月二十二日展開，在藍白已準備合作「大搞特搞搞」之際，爆出民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的京華城案涉嫌圖利而被收押。本案最先發難的兩大主力是台北市議員鍾小平、游淑慧，兩人皆為國民黨籍，藍營在本案的態度近期有所轉變，究竟打什麼算盤？

案發之初，民眾黨及柯文哲陣高喊「司法不公」、「政治迫害」，號召小草到北檢外大喊放人，更積極泡製柯為「台灣曼德拉」等政治受難者形象。如此明目張膽土動群鼓眾挺貪腐，可謂前所未見。案發兩週後，藍營立場轉趨支持聲援柯，打柯不遺餘力的游淑慧甚至遭國民黨長輩「關切」，對柯文哲，國民黨為何採取連顏寬恒、傅崐萁、鄭天財等自家同志都無福享受的「高級禮遇」？

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立法院上一會期的國會擴權法案、中天復活法案、癱瘓大法官、NCC、考試院人事案，這些重要的國家機關法案，每當國民黨「搞事」，民眾黨必挺到底，且中國政府也都隔海說三道四、指點江山。

京華城案的討論早在五月就有，至八月底檢廉調才大舉搜索聲押，柯文哲被裁定羈押，對於重大突發事件，究竟該如何面對，國民黨一開始態度十分保留，黨中央、立院黨團都只敢打「擦邊球」，連民眾黨九月八日在濟南路的遊行，也只有馬英九基金會執行長蕭旭岑出席。

但僅僅過了幾天，國民黨主席朱立倫就站出來批評「綠檢媒三位一體」，媒體也報導，指藍營立委向游淑慧等人施壓，藍營態度明顯轉為支持聲援柯文哲。本文認為，藍營鋌而走險的原因，恐怕有來自「外部老大哥」的壓力。

中國國台辦在九月十一日記者會，就「很巧的」公開批評民進黨政府司法「迫害」柯，論調與藍白一致。筆者不禁想起，上個會期的各種爭議法案，也都看到中共的影子。每當藍白合作一件不合常理或破壞自由民主的勾當時，中共總是隔海唱和，至於它是聲援附和或遙控指揮，人民自有公斷。

（作者是學生/政治工作者）

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