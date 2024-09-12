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自由廣場》應對公務員施以反貪法治教育

2024/09/12 05:30

◎ 莊勝榮

詐騙及貪污是從古至今永不衰退的行業。政府在全力打詐防騙之餘，更應竭盡所能反貪污反賄賂。今年有兩個政治明星，鄭文燦及柯文哲因為貪污案件而隕落。以前也有兩個政治巨星陳水扁與馬英九因貪污案件，經年累月進出法院。目前尚有前新竹市長高虹安貪污案在高等法院審理中，宜蘭縣長林姿妙貪污案在宜蘭地方法院審理待判決。民眾可能很懷疑，這些人何以犯了公務員不該犯的大罪？是否法治觀念薄弱？還是貪婪僥倖因素？或者兩者皆是？

貪婪是人的本性，可能難以用上課導正，但僥倖及法治觀念淡薄可透過教育改善。貪污治罪條例的條文短短20條，條條要命字字驚魂，為了防貪肅貪，要讓公務員了解貪污罪是非常嚴峻的犯罪，一不小心可能造成五年以上的圖利罪。尤其有不少公務員不懂圖利罪跟便民的差別，簡單講圖利罪是圖法外額外利益給對方，京華城案是明顯的例子。便民則是法律內給對方方便，例如建照趕快審，准了迅速給建商。前者是五年以上重罪，有羈押的風險，後者無罪。更要命的是收受賄賂罪最高為無期徒刑，在中國可以判處死刑。

法務部有必要幫公務員舉辦認識貪污的法律課程，邀請檢察官，律師或刑法教授傳授貪污罪的要件及實例，讓公務員感受貪污罪的威力及震撼教育，培養不敢貪不想貪的人格及思想，避免身繫囹圄身敗名裂後，才後悔高喊：怎麼會這樣？

勞動部有規定30人以上的企業機構包括軍公教學校，須定期舉辦性平及性騷擾防治課程，但對異常重要的防貪課程，政府卻付諸闕如。

法務部若能編訂教材，先針對總統府，立委，內閣閣員及縣市首長，舉辦認識貪污罪的課程，包括貪污罪可能面臨羈押禁見，及三年五載的法院奔波煎熬，也可能彈劾，甚至喪失退休金等，再擴及其他階層公務員。最好立法規定公務員若干年內，須接受認識貪污罪的法治教育課程若干小時。這也是公門好修行的一環，避免不教而殺之弊端，亦能達到公務員因畏懼重罪，怕喪失退休金或遭彈劾，打從內心裡不敢貪，達到預防及遏止的積極效果。如此良法美意，何樂而不為？

（作者是律師 第三屆國大代表）

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