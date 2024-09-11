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社論》護主權 爭話語權

2024/09/11 05:30

民進黨立院黨團推動通過「聯大第二七五八號決議並不涉台」決議文，國民黨立院黨團表達尊重、不反對。馬英九立刻透過筆名表達反對：美國最近不斷質疑二七五八號決議，要求賴清德政府配合，是在暗中推動「一中一台」，刺激中共反應，國民黨不宜隨之起舞。原來，馬英九們是「為中國捍衛中華民國」，所以反對「為台灣護主權、爭話語權」。乃至，嘴巴喊「親美」，實際上地緣政治向中國一面倒。

台灣必須對二七五八號決議發聲，表達不接受北京將之移花接木至所謂的「一中原則」，不僅理所當然而且責無旁貸。總不能說，民主伙伴幫我們執言，台灣並不姓習，我們卻閉口不爭，形同默認姓習。牽涉到自己的主權，台灣主動放棄話語權，讓北京替台灣說北京話，這就是馬英九們的意思嗎？二七五八號決議，只是單純確定「中國代表權」，由中華民國轉變至中華人民共和國，後者有效佔領、統治中國，當然是國際應該承認的，代表中國的合法政府。不過，此項決議，一字未及台灣，也不容北京擴大、錯誤解釋。

馬英九們大哉問：如果美國真的是為台灣，為何不是在聯合國正式提案推翻二七五八號決議？甚至和中華民國恢復邦交？道理也很簡單，主旨在於承認PRC擁有「中國代表權」的二七五八號決議，反映的是PRC統治中國的事實，而一九四九至一九七一期間，ROC仍代表中國的虛構必須矯正。反倒是，馬英九們裝駝鳥，至今仍天方夜譚，「一中是指中華民國，中華民國主權及於PRC統治的中國」。這種「超現實」論述的目的，無非是「台灣是中國（中華民國）的一部分」，而「國際普遍承認PRC繼承了ROC曾經統治的中國」，於是可以推論「台灣屬於PRC的一部份」。「曲線賣台」，用心良苦。當年，通過二七五八號決議前，美國建議，ROC以代表台灣名義留在聯合國，但遭蔣氏拒絕。他們的兩難在於，退而代表台灣，就得由台灣人民選舉，蔣氏王朝難以為繼。而失去台灣作為「反攻基地」，亡黨亡國將成為蔣氏墓誌銘。

解決中華民國／台灣的難題，兩千三百萬人在「後蔣時代」已經走了一大段成功之路。「憲法增修條文」，取代「中華民國憲法」的主體；來自南京的國會全面改選，現在最高民意機關悉由台灣選舉產生；總統直接選舉，凝聚兩千三百萬人的總意志。「中華民國修訂版」，已將外來的「國名」，賦予本土的內容，國際社會普遍「認知到」，ROC與PRC互不隸屬，ROC只代表台灣（台澎金馬），PRC只代表中國。馬英九曾任總統，當然心知肚明，他的政府管不到對岸，對岸政府也管不到此岸。他的高論，包括北京在內，國際社會都清楚，既不代表台灣，也不代表主流民意。

與北京一般見識，馬英九們仇視台獨。殊不知，早年台灣的台獨倡導者，只能在海外言論鼓吹，台灣人民也沒有全面選舉權。而在二○○○，民進黨首度執政之前，兩蔣早已奠定台灣獨立於中國之外的「現狀」。李登輝的寧靜革命，之所以是寧靜進行，根本原因便在於，他所推動的「中華民國修訂版」，不過是將「事實現狀憲制化」，絕大多數國人終於得以在真實中過生活，不必再受反攻神話欺騙，也不必再以「堂堂正正的中國人」自我欺騙。中華民國在台灣落地生根，兩蔣才不致淪於中國正統歷史的「敗寇」，但以兩蔣接班人自居者彷彿毫不在乎，中國併吞台灣、消滅中華民國，兩蔣的蓋棺論定便是「敗寇」！這一點，別人可以背叛兩蔣，蔣萬安萬勿甘當不肖子孫！

反擊北京扭曲二七五八號決議，不是「藉故偷渡台獨」，一如北京及其在台應聲蟲所言。相反的，讀過短短的二七五八號決議文者，都可以輕易地得出一個答案：反擊北京利用二七五八號決議來合理化其「一中原則」，乃台灣與中華民國的共同課題。北京意圖將台灣與中華民國「雙殺」，假使兩者遭北京各個擊破，唯一的贏家便是中南海。講到這裡，不禁想起，資深記者卜大中曾回憶：許家屯曾向卜透露，許在香港時也兼港共和台共（受中共指揮的現代台共）的領導人，但許始終未洩漏誰是台共在台灣的領導人。可見，老共謀台，佈線極深，但台灣似未聞破獲現代台共組織案。台灣不能再來一次白色恐怖，但假裝內部不存在台共組織，其危險遠超過那個年代。

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