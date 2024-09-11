自由廣場》教召一整天 學習70分鐘

◎ 林埜

《兵役法》第卅七條規定，「後備軍人及補充兵應下列召集：一、動員召集。二、臨時召集。三、教育召集。四、勤務召集。五、點閱召集」。一般而言，後備軍人在平時須接受後三項召集，其中「教育召集」為五至七天或十四天，「勤務召集」為廿日內，而「點閱召集」則為一天。

退伍多年後，筆者今年終於被召集，接到通知是「教育召集」，到現場才知是編成軍勤隊，而且只要一天。軍勤隊依《召集規則》解釋，「以輔助軍事勤務為主，在不影響軍事任務遂行下，得依需要支援地方治安、自衛、防空等勤務。」

請繼續往下閱讀...

當天八點多完成報到，原以為會換穿迷彩服，卻只發給有編號的背心，接著坐在禮堂內吹冷氣等待開訓，吹了一個多小時冷氣後，到戶外樹蔭下，上了半小時的「工事阻絕課程」，然後回禮堂吹冷氣等吃午餐。飯後吹冷氣休息，然後上四十分鐘的「傷患救護課程」，接著花一個多小時找手機、發薪俸及辦理解召。

一天的「教育召集」，感覺很空虛，因為沒有學到什麼，雖然只是一天的現役軍人，沒什麼操課，又可吹冷氣，但領薪俸時卻感覺自己像是「薪水小偷」，領得很心虛。筆者建議，國防部既然大費周章召集後備軍人，就應明確編組訓練，賦予任務指導，而不是吹冷氣等吃飯等發餉和等解召，這是浪費大家的生命和時間。

（作者是軍退人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法