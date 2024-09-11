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自由廣場》老年安養 心寬天地自寬

2024/09/11 05:30

◎ 魏思源

拜讀〈老年安養是重要課題〉一文，筆者也有話要說。

若把長輩送到安養院，大部分人的反應都可能會覺得不孝，或以為老人家被子女遺棄，無法享受含飴弄孫的天倫之樂，甚或只能在安養院等死之類的負面看法。

但我有位朋友的父親，卻在七十九歲那年，和家人進行深入溝通後，決定不一樣的照顧方式：選擇住進安養機構，完全顛覆了一般人的想法。

朋友的父親選擇到養老中心，不和子女同住，是因為他認為兒女有自己的生活，不能也不該天天守在身邊照顧他，把自己人生最美好、最精華的時光，綑綁在父母人生的最後幾年。他也看過一些新聞報導，有些案主除了肩負照顧壓力，還要時常忍受父母的情緒勒索及道德綁架，令他們感到疲憊。這位父親覺得，這實在沒有道理。

朋友說，他父親搬進安養院後，反而不用苦等兒女下班、期待孫子放學，免以整天無所事事地守著屋子；現在，每天在安養院規律的時間表引導下，有養心的手工藝、健身的體操、怡情的園藝，更交到一群年齡相仿的朋友，維持人我互動往來，也從種種活動與人際關係中找到自尊與快樂。他父親說，回想當年搬進安養院的決定，他並不後悔。若要說有什麼美中不足的地方，就是當時沒有考慮到安養中心的地理位置，如果選個更近一點的，那麼經常探望他的家人在通勤上就更輕鬆一點了。

誰說養老院只給不健康的人住，只給需要照顧的老人住？其實，越來越多人已能接受安養院的觀念，不僅是因它提供的專業照護，在硬體設施或護理人員，都比個人在家中能提供的要來得專業。

觀念改變、心態轉換，即能擁有一片海闊天空。朋友的父親，打破了一般老人排斥養老院的刻板印象，不單讓自己擁有還不錯的老後，也翻轉了我對老化的負面印象。

（作者從事資訊業）

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