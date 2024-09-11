自由廣場》致陳智涵、李國璋 毀兒童醫院不難 昧著良心而已

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夜裡兀自感慨了起來。有些情緒還是不吐不快。

當年，新竹市兒童醫療資源匱乏，黃阿嬤的孫女「丸子」半夜發燒求助無門，還來不及長大就離開人世，留下無法挽回的遺憾；終於，經過多年努力，新竹市兒童醫院正式營運，市府特別邀請黃阿嬤到場，希望不讓過去發生的憾事再次重來。

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「今天，黃阿嬤心願實現了，相信『丸子』也能夠感受到這份喜悅」那天，前代理市長陳章賢致詞時語帶哽咽，引用鳳飛飛《心肝寶貝》歌詞：「望你古錐、健康活潑、毋驚受風寒」。因為將心比心，道出了所有家長對孩子最深切的期盼，那天情景我一直都還記得。

新竹市小、土地取得不易，前市長林智堅一手擘劃時提出願景並做出承諾，前副市長沈慧虹執行奔走，加上市府團隊同仁們的全力推動，終於在中央與地方共同努力下，與國防部達成協議，透過都市計畫變更程序取得用地，再以BOT方式解決醫療人才及經費不足問題，終次讓兒童醫院在新竹市誕生。

跳梁政客偷換概念、圍魏救趙的閃爍言詞不費吹灰之力，但兒童醫院推動過程卻是艱難無比，背後故事更令人鼻酸，不是託辭幾場便當會、一句「其實我完全不知道」可以打發。「兒童醫院不難，只是找回良心而已」兒童醫院對比京華城、黃阿嬤與丸子對比陳智涵李國璋，找回良心，全國一起把它找回來，大家說好嗎？

（作者從事服務業）

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