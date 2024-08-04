自由廣場》「成分名」處方箋新制 民眾識藥新契機

◎ 毛志民

健保署規劃明年起牙科診所處方箋應標示藥品之成分名，民眾可以善用健保署網站資訊，確認及了解藥師所提供的藥品。查詢路徑為健保署首頁／健保服務／健保藥品與特材／健保藥品／健保藥品品項查詢 （網址: https://info.nhi.gov.tw/INAE3000/INAE3000S01）。

進入「健保用藥品項網路查詢服務」頁面，健保目前給付點選「只顯示給付中資料」，「藥品名稱（中英文）」欄位可輸入藥品的商品名，或「成分名稱」欄位可輸入處方箋上列印的藥品學名，按下查詢即可知。

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藥品研發並上市後，原廠藥在專利權的保護下，可以獨占全球市場。然而，一旦專利期限過去，全球的學名藥廠就可以生產並上市符合各國製藥品質標準的藥品。

原廠藥需要投入大量資金進行研發，因此專利權的保護可以鼓勵藥廠進行研發。而學名藥由於主成分與原廠藥相同，省去了臨床試驗的高昂成本，因此價格相對較低。兩者價格落差大但治療效果相當，如果需要自費購買，就像換機車輪胎時選擇原廠或副廠般，消費者可以自行選擇。

牙醫診所預計試行處方箋新制，基本上可以確保學名藥的供應無虞。藥師可以根據健保給付的藥品品項來選擇，並在用藥指導時清楚告知所選的品牌。

以鎮熱解痛藥物「乙醯胺酚」為例，醫師開立處方後，藥師可以即時調劑並交付藥品，但不會提供像是普拿疼等健保未給付的品牌，以免讓民眾需要自掏腰包。

民眾如果能多了解自己所服用的藥品，就會發現學名藥也可以滿足需求，達到治病之效；自行查詢健保藥品品項後若有疑問，亦可與社區藥局藥師討論而更加信賴新政策。

（作者為高雄榮總藥學部藥師）

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