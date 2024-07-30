自由廣場》高虹安應公開道歉並辭職

◎ 蕭徐行

四天了，在新竹市市長高虹安涉詐領助理費案一審宣判後，很可惜，高虹安始終沒有面對支持她的新竹市民出面說聲道歉，也沒有斷然辭職負起政治道德責任。同樣的，民眾黨除了用「政治迫害」一語帶過外，可曾向新竹市民表達遺憾與歉意？難道民眾黨認為選民是好呼嚨的，對於無所作為的政治人物只要在口頭上噴噴口水即可買單認同嗎？

民眾黨主席柯文哲正面臨從政生涯的最大危機。首先，其個人在台北市長八年任內一事無成的政績一直受到民眾的詬病，最近更在操守與政治道德上受到外界深深的質疑。如今連被民眾黨自豪的新竹市政，高虹安的成績不佳也受到新竹市民的譴責，這讓民眾黨在未來發展以及二○二六年的地方九合一選局面臨嚴苛的考驗。

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更糟糕的是柯文哲日前回應，認為高虹安沒有貪污意圖，也表態「支持她爭取自己的清白。」柯文哲的回應完全就是把民眾當作白癡，以為民眾沒有自我的判斷能力，還是人云亦云的思考模式。

事實上，各項對於高虹安涉詐領助理費案的民調早呈現出對於高不利與負面的觀點，《美麗島電子報》廿九日公布七月國政民調，針對政黨表現，顯示四十六．九％對民進黨有好感（其中八．五％很有好感、卅八．四％有些好感），比上月減少二．三個百分點；卅二．三％對國民黨有好感、卅一．六％對民眾黨有好感。值得注意的是，對民眾黨的好感跌至創黨以來低點；然而，處處自稱新政治，要跳脫藍綠對立的白色力量，卻拖拖拉拉不能對高虹安事件採取壯士斷腕的做法。如今連過往力挺柯文哲的網紅館長就強調，即便自己很支持民眾黨，但今天發生這種事，他們自己就要去檢討，哪一個政黨不用檢討？

遺憾地，民眾黨對於高虹安的失誤，不好好檢討，還推託歷史共業，該黨立委甚至還認為內政部把高市長半薪停掉則是違憲，卻沒有檢討高在新竹是否適任，也完全不在乎沒有了市長職務，還要爭半薪，這樣的「薪水小偷」，不是「尸位素餐」嗎？

高不僅陷入國會助理案爭議中，在新竹市行政團隊中人和不佳，舊市府時代的弊案雷聲大雨點小，執政近兩年來，也不見任何重要政績。實在應為自己的連串失誤向市民公開道歉，並且辭職勇於負責且義無反顧自清，那麼起碼還有令人尊敬的地方。可惜事發四天，依然神隱不出面也不面對，只有辭了民眾黨黨籍這樣簡單的動作，可見得政治人物心中沒有人民，只有政治的算計。

柯文哲應好好地勸高虹安公開道歉並辭職，這樣繼續拖下去也不利民眾黨在民眾心中的形象，百姓會認為民眾黨只是在算計，不是真的在乎民眾，那麼二○二六年的九合一地方選舉民眾黨不僅不會選上縣市首長，連民意代表也不會有好的成績出來。

（作者為獨立評論人）

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