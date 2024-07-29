自由廣場》IPAC在台北 國民黨恐缺席？

◎ 蔡美珠

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會明日將在台北登場，集結近五十位來自廿多國的國會議員和歐洲議會議員，為歷來最大規模的跨國議員訪台團，但傳出五國多名議員在出發前遭到中國施壓。

對於這場有助於提高我國國際能見度，及推動國會外交的重要活動，據指出，國民黨立委恐將缺席，而由民進黨立委率團參與活動。

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在二○二二「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會，「支持台灣」段落，先譴責中國不斷對台進行激進的文攻、軍演，還脅迫動武，如此威脅不應忽視。台灣是熱愛和平的民主國家，享有自由、人權及法治等普世價值，IPAC將與台灣團結對抗中共威脅並捍衛和平，反對單方面改變台海現狀；另將致力推動國會議員訪台，提升台灣駐外機構地位，及協助台灣有意義參與世衛、國際民航、國際刑警及聯合國氣候變化綱要公約等國際組織。

綠委范雲去年表示，IPAC邀請她與民眾黨立委張其祿代表各自政黨擔任共同主席，代表我國參與決策機制。「這是個得來不易的進展！」因為IPAC作為以各國國會為主體的國際組織，要求必須有兩個主要政黨參與，才能成為會員。台灣在「主要在野黨」國民黨持續抵制、拒絕參與之下，原本遲遲無法成功加入。

所以，國民黨從來就不參加，不抵制就不錯了，還寄望他們出席「對中政策跨國議會聯盟」？

（作者為退休教師）

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