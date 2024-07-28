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自由廣場》《零日攻擊》與台灣社會焦慮

2024/07/28 05:30

◎ 徐雍

耗費鉅資拍攝的重磅台劇《零日攻擊》引起社群熱議，由近日釋出前導片中，描述處於政權交接空窗期的政府遭遇一連串中國的混和戰攻勢，從意外事件導致海域封鎖、網紅鼓吹投降、簽署和平協議、金融秩序崩潰、各式基礎設施遭攻擊停擺、第五縱隊製造動亂、社會難民潮出現，在一週內使台灣社會陷入混亂、並發動解放軍登陸作戰，網友看完影片感到憤怒、焦慮，認為該片題材寫實、片中狀況很有可能發生在現實的台灣。

對比台灣近年威脅，對外有中國文攻武嚇、共機繞台、逼迫演藝圈藝人表態已成常態，在今年總統大選後更嘗試以灰色地帶作戰方式測試政府應變能力，但最讓民眾擔心的應是立法院內藍白親中政客的分化搗亂，藉人數優勢破壞立法院的民主法治，並企圖製造國安破口如中配入籍年限、架空中央國防與外交權力等作為，在現有政治結構下，執政黨在立法院內雖然已盡力防守，但未來的潛艦與國防外交預算都將面臨藍白阻撓的巨大威脅。

《零》片中雖尚未揭露如後備動員、治安、民防等系統如何應對臨戰社會的種種變動，在當前現實環境中，相關的組織法規、預算、執行都還有很多的檢討與精進空間，在尚未有明確的改革前，多數民眾可能都以最壞打算的心態，去揣摩片中各角色對於動盪情境的無助與焦慮。

《零》片呈現中國近年對台的軍事威脅，但實際狀況未必如片中所絕望，雖然台灣政治環境紛擾、但基礎國防戰略規劃仍有其所本，在蔡英文總統八年改革的基礎下，新任國防部長顧立雄面對共軍的部署情蒐與處理應對也更加透明，演習更加貼近實務，只要能積極面對問題、盡快提出改善方案，相信民眾會作國軍最大的後盾。

而在面對當前政治環境短期難改善的狀況下，要解決焦慮的最好方式就是先從民眾自我訓練開始，初步可先從了解物資儲備、避難規劃知識，再者可以學習如傷口急救、無線電通訊、假訊息辨識、更進階者可以參與防災士培訓、了解警消實務運作、學習軍事技能、參與國防教召訓練等等，台灣社會的韌性需要各行各業的民眾從日常中實踐、培養不懼戰不怕戰的勇武精神，如同近年風災地震時民眾已能快速恢復冷靜、發揮互助精神，在未來遇到中國威脅時，成熟勇敢的台灣人將會勇敢抵禦外敵、成為最堅實的印太堡壘。

（作者為社會民主黨召集人）

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