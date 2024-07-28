自由廣場》來自美國的感謝 消防員風雨中護送安置老母

◎ 丘引

凱米颱風帶來的巨量風雨，虎尾溪和大湖口溪暴漲，把家鄉變成威尼斯。遠在美國的我，擔心半身不遂的九十一歲老媽媽和印尼照顧者阿雅，是否受到水患侵襲？

第一次打電話給阿雅時，她給我看家裡到處都是水，水已經很深了。我對媽媽說，該搬到二樓去逃命。媽媽說，「我不能走路，怎麼上去？」我心裡一酸，當然知道阿雅也沒能力背媽媽上樓逃命。我開始給兄弟姊妹打電話…但不是通話就是無人接聽 ，很著急，但越洋得我能怎麼樣呢？

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此時，突有念頭，該給村裡社區理事長曾鳳珠，我喚阿嫂的人打電話。由於網路不穩，輾轉找台灣朋友，給妹妹打家裡電話告知老家淹水了；也和鳳珠阿嫂通上話，她說已經通報消防隊了，會派人來救。

妹妹說，風雨交加，怎麼回村裡？車子無法入村啊！這又使我擔心，若車子不能進村裡，那麼，消防隊員又如何能入村呢？

在美國的我緊張到手腳發抖。還是再度致電告訴媽媽，消防隊員會送她倆去斗南旅館過夜，因為村裡不能住了。媽媽仍不慌不忙地說，別叨擾人家。我說，「媽媽，你若不離開家，躺在床上，水淹到你的鼻子，你就活不了了。」

不久，我又致電問阿雅，「你們在哪裡？」她把手機遞給消防員。他很禮貌地問我是誰？然後告訴我，用橡皮艇接我媽媽和阿雅去大埤鄉公所集合，再安排到斗南旅館過夜。頓時，我一顆焦慮的心終於像鐘擺停頓一樣，安了下來。

把訊息放到兄弟姐妹群組裡，大家也才安心了。次日一早，打電話回村裡，鳳珠阿嫂說水退了。哥哥去旅館接媽媽回家，載運和住宿費公所都買單了，遠超出意料。

感謝所有護送救難的大埤鄉公所人員和消防隊員們，及豐田村社區理事長。沒有他們通力合作，我們這些在外的子女只能哀號！

我問了幾個在美的中國同學，急難事件若在中國發生會怎麼處理？一個說，大埤鄉公所是楷模；一個說，中國考慮的是做得漂亮，但沒有實惠；還一個說，文明國家和野蠻國家的差別，一個是趕緊搶救受難者，並安排住宿，另一個是封住你的嘴巴，不准對外說話。

（作者為作家及美國喬治亞州立大學老人研究所學生）

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