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自由共和國》許釗滂／醒悟吧，人類！海洋生物的聲音

2024/07/28 05:30

南方四島國家公園海洋生物（許釗滂作品）

許釗滂／攝影家

南方四島國家公園海洋生物（許釗滂作品）

我是海中的一隻美麗小魚，在湛藍的海洋中悠遊自如。潮間帶的珊瑚是我的忠實朋友，南方四島的海底更是我居住的地方。這片寧靜純樸的海洋，正是我心之所愛。

南方四島國家公園海洋生物（許釗滂作品）

然而，我不禁感到遺憾和痛心，人類的行為給這片海洋帶來了無數的破壞。島上的居民勾心鬥角，心態險惡，讓我不禁想起那句話：在所有生態動物中，人類是最壞的動物。

南方四島國家公園海洋生物（許釗滂作品）

當你們爭權奪利、勾心鬥角時，可曾想過這片海洋的感受？人類的貪婪和無知，不斷破壞著我們的家園。珊瑚白化、海洋污染、過度捕撈，這些都是你們帶來的災難。我們的家園在你們的手中逐漸變得支離破碎，原本色彩斑斕的海底世界，正在失去它的光彩。

我們，這些海洋生物，只想在這片海洋中安靜地生活。而你們卻用自己的行為，一次次地打破我們的寧靜。我們的聲音或許微弱，但我們希望能喚醒你們的良知。請你們停下手中的破壞，重新審視你們的行為。海洋不僅僅是你們的資源，更是我們的家園。

如果你們能夠放下心中的鬥爭，學會與自然和諧共處，這片海洋將再次恢復它的美麗與寧靜。讓我們一起守護這片海洋，給我們，也給你們自己一個美好的未來。

醒悟吧，人類！這片海洋需要你們的愛護，我們也渴望一片和平的藍色家園。

註︰寫於南方四島國家公園～東嶼坪嶼

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