自由廣場》送別核三廠一號機 許台灣平安未來

◎ 蔡雅瀅

一九八一年始建、一九八四年商轉的核三廠一號機，於七月廿七日運轉執照到期除役。

回顧歷史，核三廠一號機商轉不到一年，即在一九八五年七月，汽機葉片脫落引發大火，停機長達一年二個月；一九九三年四月二．五萬加侖輻射水外洩；一九九六年四月排氣管爆裂，輻射蒸氣外洩，反應爐失水2A級緊急事故；二○○一年三月鹽害造成供電失效的全黑事件，冷卻系統喪失功能3A級緊急事故，差點釀成核災；二○○九年六月大雨短路引燃絕緣油火警；二○一三年十二月水泵數位控制系統微處理器故障跳機；二○一七年一月冒白煙跳機；二○一八年五月緊急柴油發電機跳脫停機。歷經種種事故風波，終於有驚無險地平安除役。

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美國核電廠選址準則，半徑八公里內不能有活動斷層，核三卻有活動斷層通過廠區，其他國家不能蓋核電廠的危險場域，台灣人卻默默承受事故風險四十年，幸好終於一部機組平安除役。

然「氣候變遷對策委員會」的部分委員、顧問卻不斷發表核電延役言論。實則因應氣候變遷的減碳方式，可推節能或發展再生能源。將「減碳」寄望在運作時有溫排水加熱海洋、未來要耗費數萬年照料高放射性核廢料，全生命週期碳排非低的核電，實屬不智。

老舊核電廠延役並不便宜，設備需檢測、更新；地質需調查；耐震能力需提升；而移不走的活動斷層，更如同不定時炸彈，不知何時會引發事故。盼核三廠一號機除役後，好好處理核廢料及拆廠回復環境，讓台灣早日脫離核子事故風險威脅。

（作者為台灣蠻野心足生態協會專職律師）

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