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社論》杯弓蛇影的疑美論

2024/07/26 05:30

川普執政四年期間，十一次軍售台灣，主要售台大型軍備，例如M1A2T戰車、F-16V戰機、海馬斯多管火箭系統，總計軍售金額一八三．三五億美元（約六○○九億台幣）。至於拜登政府近四年來，十五次軍售，總計五十四．八一二億美元（約一七九七億台幣），項目屬於系統、彈藥及訓練者占金額的多數。

美國前總統川普日前以共和黨總統參選人身分受訪，指台灣要向美國支付防衛成本（pay for defense）。這話在被翻譯付「保護費」後，引起議論。行政院長卓榮泰明確說，台美關係近幾年來非常堅定，維護台海與印太地區的和平與穩定，是大家共同責任與目標，台灣「願意付出更多責任防衛台灣」，保障安全。然而，在野陣營猛質疑，指因為兩岸關係緊張，美國才能予取予求，若完全依賴美國，是絕對錯誤的政策。中國政府加碼攻訐，指台灣政府「渲染大陸威脅」，向美國大量購買武器，裹挾民眾當「台獨砲灰」。部分在野人士附和中共言論，把責任歸咎執政當局，趁機破壞台美關係，並再鼓吹「疑美論」。

隨著台美關係愈來愈緊密合作，傾中者不時散播疑美論調。三年前武肺期間疫苗出現供應問題、兩年前俄羅斯入侵烏克蘭、台積電赴美設廠，政治人物、媒體言論與社群平台上，出現所謂棄台論。當前年美國時任聯邦眾議院議長裴洛西訪台，甚至拜登總統數度表態美軍會防衛台灣阻擋中國入侵，幾乎是同一群人，回過頭來指責美國挺台，造成台海情勢升高，「台美應保持距離」。無論美國與台灣的距離為何，都可見這些相悖邏輯的疑美論調，這背後還有中共的操作痕跡。現在，美國總統大選增溫，拜登宣布不尋求連任，挑戰者川普聲勢大漲，加上其個人言論常毫不修飾，都使得有心人士試圖製造分歧，極盡手段離間台美關係。

對於「保護費」一說，美國國務院評論說，台灣一直是自費加強自我防衛，對區域安全及美國經濟都很重要。美國近來通過補充法案援助台灣，但數十年美國提供的安全合作，都是台灣購買。數字會說話。我們的國防預算從二○一五年的三千五百多億元，上升至今年六千億元，占GDP比率雖仍不到三％，但十年來實際軍費增幅達七成。事實上，相較於川普長期批評北約成員國不願提高國防支出，仰賴美軍的保護，印太地區主要受到中國軍事威脅的國家，是「自己的國家自己救」。日本軍方去年就表明下個年度國防預算提高十三％，創五三○億美元的歷史新高，首相岸田文雄也承諾，二○二七年度國防預算占日本國內生產毛額（GDP）的比率將提高到二％。南韓國防部去年底公布未來五年國防規劃，預估總軍費至二○二七年將增加五％。為因應中共南海擴張，菲律賓自去年增加國防支出，較前一年提高九％。第一島鏈國家增加軍費，抗衡中共挑釁，已是趨勢，而與美國的安全合作，更是主要的政策軸線。

再看對台軍售，川普執政四年期間，十一次軍售台灣，主要售台大型軍備，像先進精準飛彈、重型魚雷、M1A2T主戰車、刺針飛彈及F-16V戰機、海馬斯多管火箭系統，總計軍售金額一八三．三五億美元（約六○○九億台幣）。至於拜登政府這近四年來，十五次軍售台灣，總計軍售金額為五十四．八一二億美元（約一七九七億台幣），其中，項目屬於系統、彈藥及訓練者，占金額的多數，為軍售主要類型。兩相比較，川普顯較拜登更願出售大型軍備給台灣，加上兩人對烏克蘭戰事的政策態度有別，若從我方對先進軍備的需求角度，來看「保護費」說法，反而有更多商議空間。事實上，台美軍售模式是從川普當政後，才徹底打破以往包裹式整批宣布的保守作法，改為常態化的逐案批准處理，較能因應台灣防衛所需。

中國對於全球民主的滲透威脅，危害程度遠大於俄羅斯。美國總統縱有個人傾向，也要服膺於國家利益。川普七年多前擔任總統，一度與中國領導人習近平交好，不過一年，即發動一系列對中貿易戰，徹底顛覆了對中政策的格局。美國抗中挺台，已是跨黨派的強大共識，任何人要翻轉並不容易，重點在於我們如何延續台美的互利合作關係，並更加鞏固。當川普遭遇槍擊而使美國總統大選勝負更增添不確定性時，日本政府說，日美同盟對印太地區的穩定，發揮重要功能，不管是誰入主白宮，都是超越黨派的共識。面對中共在南海侵擾，有美國相挺的菲律賓總統小馬可仕，矢言對領土爭議不可能讓步；菲國軍方也強調會確保主權領土完整，「不會屈服和動搖」，繼續抗中。同樣的，台灣亦當堅定站穩第一島鏈民主陣線的立場，而非自我懷疑、杯弓蛇影，甚至掉入疑美論的設陷。

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