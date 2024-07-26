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自由廣場》爭取長照居服員應有的津貼

2024/07/26 05:30

◎ 徐四維

不少人對颱風假引頸期待，但對居服員而言，卻是一種煎熬，須知居服員是否出勤，本應以居服員的人身安全為首要考量，但因居服員服務對象是失能者，許多失能者完全依靠居服員，他們可以一天不洗澡，但一天不進食卻會出人命，不論颳風下雨或大熱天，居服員都須依時抵達案家。

政府注入資源大力推動長照二．○，受惠人數倍增，成效卓著，居服員人數增加，值此，建議衛生福利部在「長期照顧服務申請及給付辦法」增列居服員在惡劣地理及天候環境下「出勤風險的津貼」，以肯定居服員服務熱忱。

居服員是依失能者的需求而排班出勤，今年入夏以來高溫炎熱，居服員仍在外奔波，無法像外送員等戶外工作者可以自選時段與地點，且不論案家在深山或海邊，都須設法抵達，而案家環境通常悶不通風，服務過程汗流浹背，雖有輔具，仍須耗費體力，在高溫下工作，易致職業傷害，願意從事居服員工作者，無非是一股服務熱忱，如能給予適當津貼，將鼓勵更多居服員服務偏鄉或交通不便地區個案。

居服員的薪資來源是依衛生福利部訂定「長期照顧服務申請及給付辦法」中各項照顧組合的給（支）付價格，即使雇主想多給工資、交通津貼或其他必要之協助，也巧婦難為無米之炊。建議衛福部能重視，另衛福部訂定的「長照服務照顧組合新增及修訂作業原則」也明文定有地方主管機關或全國性長照相關法人及團體（全國性學會、協會、公會）可以提案，希望能夠一起提案，在「長期照顧服務申請及給付辦法」中的「照顧組合表」之「照顧管理服務及政策鼓勵服務」，增列在惡劣天候或地理環境中提供居家服務給予適當的津貼，給予應有的報酬。

最後籲請居服員自保，在酷暑做好防曬，選擇透氣、吸水、排汗效果佳的淺色衣服和搭配遮陽，保持涼爽，補充水分，時刻警覺，遠離熱傷害；而在惡劣天候下，評估自身安全後，與督導及家屬討論再決定是否出勤。

（作者是新北市專員）

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