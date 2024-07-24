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社論》注意美國大選變數的外溢效應

2024/07/24 05:30

拜登二十一日宣布退選，支持賀錦麗角逐總統。接下來的一百多天，這場大選將進入短兵相接。如果民主黨繼續執政，延續拜登對台政策的「強弱度」如何？川普若捲土重來，台美之間的「生意經」要怎麼談？莊敬自強，處變不驚，依舊可當座右銘。（法新社）

一場辯論會，一顆子彈，改變了美國大選的景觀。出乎幕僚意料，拜登二十一日宣布退選，支持賀錦麗角逐總統。接下來的一百多天，這場大選將進入短兵相接，而且，全球的觀眾都不是局外人，包括台灣。除了「台灣應該向我們支付防務費用」，川普還指台灣「確實搶走了我們差不多百分之百的晶片業務」。此話一出，台積電作為領頭羊，股市立刻出現戲劇性起伏。十一月五日之後，如果民主黨繼續執政，延續拜登對台政策的「強弱度」如何？川普若捲土重來，台美之間的「生意經」要怎麼談？莊敬自強，處變不驚，依舊可當座右銘。

美國大選，高潮迭起，台灣五味雜陳，北京亦然。大選越亂，形勢越好，北京巴不得宣傳民主負面認知。北京有個口頭禪：美國有美國式的民主，中國有中國式的民主。完全沒有民主，卻胡謅中國式的民主，彷彿中國本來就有民主，只是跟美國式的民主不同。這是老共慣用的詭辯，你說我沒有，我便說我有，只是跟你的不一樣，甚至比你的更好。人權，美國批評中國，中國厚著臉反駁，還稱美國人權狀況比中國更差。只聽北京話，不動腦筋者，很容易就這樣被教育改造。老共厲害的地方在於，嘲笑中國詭辯的民主國家，最後竟不知不覺也接受這種詭辯，且貫徹在自己的政策而心安理得。

台灣，堪稱受害者。蔣氏威權統治時期，國共皆屬專制政權，美國起初選擇蔣氏，作為冷戰的反共圍牆。一九七○年代開始，「聯共制蘇」逐漸成為美國政策，北京取得「中國代表權」，得寸進尺貪圖台灣主權。與此同時，台灣也在起變化，跨族群民主運動蔚為風潮。一九八○年代末，蔣氏政權結束，經過一段轉型陣痛，「民主台灣」於焉誕生。經過多次總統大選、政黨輪替，主流民意揚棄了同屬一中的內戰思維。以台灣為主體所建構的民主體制，已經向世人明確宣示，目前的台海局面就是各成一國、互不隸屬。

美國前國務卿龐皮歐因此呼籲：美國政府應該正式承認台灣作為一個主權獨立國家。可見，華府高層也心知肚明，只是礙於中國因素，人在其位無奈扭曲事實。儘管如此，作為民主國家，華府卻跟北京所見略同，縱使理由、內容各異，還是自損了普世價值的高度。一如這次美國大選，兩黨對台政策，有共識也有差異，最大的交集在於，他們所談的台灣，不是定位在國家，他們既反對中國武力統一，也不願意與台灣建交。美國支持台灣民主、協助台灣自衛，這是舉世皆知的。不過，兩黨皆支持台灣民主，卻不支持台灣人民選擇自己的國家，不同執政者的政策有時差距甚大，源自於此。

本月十日，賴總統對AIT台北處長谷立言強調：台美是彼此堅實的夥伴，積極維護區域的和平穩定發展；面對中國一再挑戰，並試圖改變台海現狀，台灣作為國際社會負責任的一員，將致力維持現狀，也會跟美國及理念相近國家密切合作，為區域的繁榮發展奉獻心力。谷立言回應說：我有信心，在全球民主共同體的支持下我們可以守護台灣；民主，促進美國與台灣的繁榮，並且將我們的關係提升到一個新的高度。不過，在總統府，向賴總統，他還提了「以台灣關係法、三個聯合公報和六項保證為指導的一中政策」。誠然，地板墊高了不少，但透明天花板依舊在。不論如何，如今拜登將成過去式了。而依中國的咄咄逼人不變，台灣的安全、主權、民主、半導體產業可信賴地供應全球，也依舊在同一個「福袋」。

台灣與美國，地理雖遠、價值相近、戰略相倚。但所謂的「疑美論」，為何在台灣也有市場，十分值得華府關注。外交是一門藝術，美國的戰略模糊，本意是對兩岸的雙重嚇阻。但若不挑戰北京對台主權論述，反而強化其「台灣問題完全是中國內政」的執念，再多的嚇阻也難打消其武統野心。拜登的「戰略模糊清晰化」，對盟友起了相當程度的號召作用，接班人對他政治遺產的取捨，且拭目以待。至於川普，似乎不太理會什麼「一中原則」、「一中政策」。他偏好直球對決，包括對中對台，乃至二十四小時解決烏俄戰爭，其實也為習近平、普廷打開機會之窗，他們正在注視序幕之後的劇情展開。

二戰之後，美國成為令人嚮往之地，無非是它帶動全球自由人權的進步，同時自己採取了普世價值的高標準。如今，新的大選棋局，似乎重複四年前的懸疑，「兩極化的民主」如何完成政權轉移，盟友如何面對美國的角色轉換，在在左右著美國未來的全球領導力。

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