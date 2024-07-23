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自由廣場》美總統大選和3種爛債券

2024/07/23 05:30

◎ 楊德源

一九九六年美國總統大選時，有人用債券名詞，形容三位主要總統候選人：布肯南（Pat Buchanan）、柯林頓（Bill Clinton）、和杜耳（Bob Dole），分別代表三種爛債券。布肯南被說成沒有到期日的債券（no maturity）。maturity在債券的術語中代表到期日，英文原意則為成熟。把布肯南當作沒有到期日的債券，隱含著他的政見永遠不會兌現，也不夠成熟。

柯林頓則被說成沒有本金的債券（no principal）。principal和principle同音，no principal是沒有本金，no principle則是沒有原則。沒有本金的爛債券，正好配上沒有原則的柯林頓。他的募款醜聞層出不窮，出租白宮林肯套房，又因性醜聞引發政治糾葛，險遭彈劾。在卸任前，從白宮搬走屬於國家的家具。還被懷疑因金錢而濫行赦免，遭到譴責。

杜耳被形容為不付息的債券（no interest）。no interest直譯為沒有利息，interest也是趣味的意思，大意是說杜耳語言乏味，但是因為作人正直，媒體對他的評論，比較沒有那麼尖酸刻薄。

現在美國共和黨的總統候選人川普，則是集這三種爛債券之大成。唯利是圖，講話顛三倒四，甚至告訴選民用清潔劑來消滅新冠病毒，差點鬧出人命。

非常佩服拜登，為了美國的民主價值，急流勇退。誠懇期盼新的民主黨總統候選人能夠引領美國，捍衛世界和平，保障烏克蘭領土完整、主權獨立，及西太平洋的安全。一旦世界陷入混亂，美國大概也收不到保護費。

（作者為高科大教授暨台灣教授協會理事）

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