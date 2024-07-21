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自由廣場》正確理解川普「保護費」之說

2024/07/21 05:30

◎ 盧正邦

川普神奇躲過致命一槍後，當選聲勢頓時上揚，一言一語動見觀瞻。但他每次談到台灣都會令人膽顫心驚，這次彭博訪談也不例外，茲事體大，值得推敲。

首先，他思疑保護台灣的必要性。川普是商人，不太能體認到當今世界有民主對抗專制的基本矛盾，所以他可說出和普廷、金小胖及習近平皆好友的話。再者，他從未來過台灣，或又受到郭台銘投資美國不成功的不快經驗影響，他對台缺乏了解及重視。華爾街日報直批他不了解台灣對美國西太平洋同盟的重要性。

所幸他從「使美國再次偉大」運動中，體認出中國乃美國唯一最大的對手，他不可能不知或否認台灣作為抗中的首要地位。而且共和黨比民主黨有更多真正反共及對台友好的人物。

且「台灣關係法」規定，美國政府必須維護台灣充份對抗中國的軍事防衛能力。未聞川普有修改此法之意，何況美國國會兩黨對支援台灣具有高度共識。

其次，川普說台灣應付美保護費。說得正好，這表示要先有美國保護台灣的認定，才有所謂保護費的說法。但沒提到怎麼個付法？ 不像在北約、日韓駐有美軍，軍費易算，美國到底有多少軍費花在台灣？相信他沒有概念，事實上也無從算起。或如川普前重要幕僚歐布萊恩稱台灣應將國防預算提高，加強軍購對美台的確是互利好事。

此外，他說隔著太平洋防衛台灣很困難。而破壞台海和平的只會是中國，但他們企圖發動跨越台海的兩棲作戰則更加困難。

剛閉幕的美國共和黨大會政綱宣言雖沒有特別指名支援台灣，固足警惕，川普在大會上也沒作不利的發言，差強人意。自助然後人助，台灣自我加強防衛的決心和力道是必須的。

（作者為美國律師）

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