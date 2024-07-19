自由廣場》川普勝選 對現有戰略規範的影響

◎ 湯先鈍

川普最近在彭博社關於防衞台灣的訪談，在台灣引起關注。可惜的是台灣若干媒體的報導與評論，持毫無保留的樂觀乃至駝鳥的心態。當然，台灣必須為這個新局面振作和警醒，但不能像這些媒體那樣做法。

川普質疑美國保護台灣的承諾，並明確表示美國保護台灣的巨大困難。與拜登的立場相比，這是毫不含糊的說法，他的評論否定了在美國大多數專家與學者過去關於美台局勢的論點！

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保衛台灣的關鍵，取決於台灣的自衛能力及中國入侵此一戰略重要島嶼時，美國可能的軍事介入。若無美國的明確或相對模糊的承諾，台灣很難嚇阻或對抗中國的武力侵犯。川普的發言，完全違背美國歷年對抗中國所持的威懾政策。

台灣面臨重大挑戰，需要緊急關注和行動，但簡單化的解決方案或倉促做法並非答案。做為一個島國，台灣需要重新考慮其能源政策、防禦戰略和外交關係，以確保長期安全和繁榮。

關於川普可能的第二任期，人們擔心它可能與第一任期有所不同。在他最初的總統任內，川普常受經驗豐富的顧問和既定機構的約束。然而，如果再次當選，他最近獲得的人氣和可能的壓倒性選舉勝利，會使他大膽追求更單邊與非常規的政策，這一來就可能破壞長期存在的外交和戰略規範。

這種轉變會對美國外交政策產生深遠影響，特別是在台灣-中國關係等敏感領域。不管台灣未來如何發展，請記住：自助而後人助！

（作者是加州州立大學富樂頓分校兼任教授 主授國際關係學）

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