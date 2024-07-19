晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》川普勝選 對現有戰略規範的影響

2024/07/19 05:30

◎ 湯先鈍

川普最近在彭博社關於防衞台灣的訪談，在台灣引起關注。可惜的是台灣若干媒體的報導與評論，持毫無保留的樂觀乃至駝鳥的心態。當然，台灣必須為這個新局面振作和警醒，但不能像這些媒體那樣做法。

川普質疑美國保護台灣的承諾，並明確表示美國保護台灣的巨大困難。與拜登的立場相比，這是毫不含糊的說法，他的評論否定了在美國大多數專家與學者過去關於美台局勢的論點！

保衛台灣的關鍵，取決於台灣的自衛能力及中國入侵此一戰略重要島嶼時，美國可能的軍事介入。若無美國的明確或相對模糊的承諾，台灣很難嚇阻或對抗中國的武力侵犯。川普的發言，完全違背美國歷年對抗中國所持的威懾政策。

台灣面臨重大挑戰，需要緊急關注和行動，但簡單化的解決方案或倉促做法並非答案。做為一個島國，台灣需要重新考慮其能源政策、防禦戰略和外交關係，以確保長期安全和繁榮。

關於川普可能的第二任期，人們擔心它可能與第一任期有所不同。在他最初的總統任內，川普常受經驗豐富的顧問和既定機構的約束。然而，如果再次當選，他最近獲得的人氣和可能的壓倒性選舉勝利，會使他大膽追求更單邊與非常規的政策，這一來就可能破壞長期存在的外交和戰略規範。

這種轉變會對美國外交政策產生深遠影響，特別是在台灣-中國關係等敏感領域。不管台灣未來如何發展，請記住：自助而後人助！

（作者是加州州立大學富樂頓分校兼任教授 主授國際關係學）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書