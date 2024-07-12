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自由廣場》新青安貸款政策與打房政策是否矛盾？

2024/07/12 05:30

◎ 許文昌

最近房價蠢蠢欲動，房地投機再起，有人將其歸咎於新青安貸款（即青年安心成家購屋優惠貸款），因此質疑新青安貸款政策與打房政策是否相互矛盾。政府於民國一一二年八月推出新青安貸款，協助青年購屋，最高貸款額度一千萬元，貸款期限最長四十年，寬限期最長五年，目前利息補貼兩碼。

（一）觀念釐清：

新青安貸款帶動自住買盤進場，確實造成市場房屋需求增加，助漲房價，但這種房價上漲是健康的房價上漲，而非泡沬的房價上漲。

政府打房是打炒房，而非打自住買房。換言之，政府打房是打擊房地投機，而非打擊新青安購屋需求。

造成目前房價上漲因素眾多，如經濟好轉、股市榮景、通貨膨脹、台商回流、資金寬裕等，新青安貸款只不過是其中一項因素而已。如果將目前房價上漲全部歸咎於新青安貸款，甚至污名化為炒房幫凶，言過其實，不切實際，且抹煞新青安政策對解決青年購屋問題之政策效益。

（二）今後政府作法：

新青安貸款與打房措施並行：自住性購屋需求應予保障，投機性購屋需求應予制裁。因此，新青安貸款繼續推行，打房措施繼續實施，兩者並行不悖。

防杜新青安貸款之流弊：新青安貸款之目的是在協助無自有住宅者購屋，然少部分不肖人士利用人頭戶或以轉租方式謀取不當利益，故銀行應加強稽查，一經發現應即終止優惠，甚至收回貸款。

打房力道再加強：對第二戶住宅以上之貸款，降低貸款成數，提高貸款利率。對非自住房地，加重持有稅（如地價稅及房屋稅）及移轉稅（如土地增值稅及房地合一所得稅）。

政府密集且嚴格檢查預售個案：不當銷售手法（如散布不實資訊、通謀虛偽交易、壟斷轉售牟利等）、紅單轉售及預售屋轉售於平均地權條例均有禁止及處罰規定。直轄市、縣（市）政府應加強落實，嚴格執法，務使炒房行為絕跡。

總之，新青安貸款政策是一項好的政策，政府應持續推動，滾動式檢討，如有缺失就隨時改善，使政策美意讓青年人有感。如果青年人有了自己房子，生活就會有安定感，結婚生子必然增加，連帶解決目前不婚少子之國安問題。

（作者是歐亞不動產估價師聯合事務所總裁）

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