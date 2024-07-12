自由廣場》個資隱私漏洞 民眾補強很麻煩

◎ 徐正雄

日前瀏覽自由時報，看到有人居然用第二類土地謄本取得他人個資進行詐騙。

阿貓阿狗都可以申請取得你我的土地個資，包含地址和借貸狀況，這無疑是為詐騙集團提供一個肥羊資料庫。因此，新聞最後，記者貼心製作的新聞小辭典內，建議民眾到地政事務所進行設定「隱蔽土地和建物所在地個資」。

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看完後，立刻去電地政事務所，查詢如何隱蔽土地個資，本人須帶身分證和印章。到了現場，卻見等待辦理地政業務的民眾超多，雖然志工和公務員都很親切認真，還是等了很久。

如果大家都來申請隱蔽資料，地政事務所肯定癱瘓。

好不容易輪到自己，身分證需影印、申請書要簽名…，喔，原來我不想要讓人家知道我的隱私，竟是如此麻煩，而別人想知道我的事，卻是那麼容易。突然發現，地政資料很多有關個資設計的公開與關閉，還不如臉書。

如今詐騙橫行，我認為很多有關個資的東西，都應該以保護一般民眾為優先。例如，現在存摺很值錢，是詐騙集團亟欲收集的犯罪工具，但更換存摺居然不用任何證件，我覺得至少也要健保卡罷。

還有很多文學獎，參賽者須繳交身分證影本，台灣最大的林榮三文學獎都不用先交身分證影本，其他文學獎卻要。身分證影本主要是獎金報稅用，成百上千參賽者，最後只區區幾人得獎，主辦單位卻蒐集那麼多身分證影本，萬一被不肖人士利用，成為洩漏個資破洞，屆時對簿公堂，豈非好事變壞事？

難道不能在得獎後，再寄出身分證影本嗎？

我認為：很多單位為了業務而須蒐集民眾個資，如今應儘量簡化，重點是確認對方是否本人，有無不法用途？如果不當場查驗、或者合理懷疑，即使拿了一堆個資又如何？

郵局算是查核做得非常好的單位，今日去解約定存，區區幾萬元，行員謹慎詢問我資金用途？知道我沒要領出來，臉部線條才放鬆起來。

幸好，台灣有這群基層人員如行員、警察、戶政地政職員、以及各類志工幫忙維持社會安全運作…。感謝之餘，也希望政府立法或改變程序，讓他們無須為了阻詐而疲於奔命。

（作者職業農夫）

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